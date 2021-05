Finalitzades les obres de la pista de skate del Parc de la Granja de Burjassot

Print This Post

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompanyat del Regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero, ha comprovat en persona com han quedat les obres d’adequació i millora de la pista de skate del Parc de la Granja; unes obres que s’han realitzat comptant amb l’assessorament dels usuaris de la mateixa que, en tot moment, han estat en contacte amb la Regidoria per a orientar-los a l’hora de realitzar l’obra.

“Estem molt contents de com ha quedat aquesta part tan important del Parc en la qual desenes de joves del nostre municipi i de poblacions pròximes practiquen skate o es pugen al patí per a tirar-se per la pista”, ha indicat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui ha destacat “la gran participació dels propis usuaris i usuàries de les pistes. És clar que ells són els que usen, les que li donen servei i la seua participació en la reforma i millora de les mateixes ha sigut fonamental. Des de l’Ajuntament estem molt contents de la seua participació, dels consells rebuts i que tots tinguen ara unes pistes concorde a les seues necessitats”.

La pista s’obrirà ja perquè tots els usuaris de la mateixa poden començar a usar-la i gaudir practicant amb el seu patí, el seu *skate o els seus patins.