Finalitzen les obres per a col·locació d’una rampa d’accés en l’edifici de la Nostra Veu d’Alzira

Ja han conclòs les obres de millora de l’accessibilitat a l’edifici de l’Associació La Nostra Veu, que es troba a la Ronda d’Algemesí.

S’ha construït una rampa d’accés ubicada a la part posterior de l’edifici en l’entrada que té pel carrer Salineries, que permetrà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Per a incloure-la, ha hagut de portar-se a terme la reestructuració de portes que s’han hagut de desplaçar a la part prèvia a la rampa.

“És una bona notícia, ja que quan es reincorporen els usuaris en setembre podran fer ús d’esta infraestructura” ha comentat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

La Nostra Veu tenia una reivindicació per falta d’accessibilitat, necessària i fonamental també en cas d’evacuació. Des de la junta directiva de l’associació es va buscar la col·laboració de l’Ajuntament per a portar a terme estes accions que buscaven donar resposta a una necessitat urgent dels usuaris. Les obres han tingut un cost al voltant de 3000 euros que es finançaran conjuntament per l’Associació de pares i el consistori.

LA NOSTRA VEU és una entitat, sense ànim de lucre, que treballa des de 1970 per la integració i el suport a les persones amb diversitat funcional i les seues famílies en tots els seus àmbits: de desenvolupament, de formació, de treball, d’oci, etc. amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida.

Dins de l’associació existixen diversos programes i serveis com assessorament familiar, xarrades informatives i formatives o la reeducació pedagògica en habilitats socials i en autonomia personal, entre altres.

A més des de 2005 compta amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç “Luis Suñer Sanchis” que ofereix atenció especialitzada a més de 100 famílies i des de la seua inauguració ja ha atès més de 1000 xiquets i xiquetes amb necessitats en el seu desenvolupament entre 0 i 6 anys.