Fins al 29 de març visita l’exposició de Vicent Marco a Alzira

Connect on Linked in

Ahir s’inaugurava a la Casa de la Cultura d’Alzira l’exposició “Els límits de la Mirada”, que ens permetrà gaudir, fins el 29 de març, de l’obra més recent de Vicent Marco a la Sala Municipal d’Exposicions.

A l’acte, al qual va assistir el regidor de Cultura, Alfred Aranda, es va poder gaudir d’una visita acompanyada pel mateix autor riberenc Vicent Marco. En esta exposició, Marco ens proposa una reflexió sobre la gran diversitat de relacions que s’establixen entre l’espectador i l’obra d’art a través d’una sèrie d’olis, alguns en forma de díptics o binomis en què s’endevina esta varietat de mirades o postures representades pels distints individus que apareixen a la part superior o inferior del llenç o a dreta i esquerra, enfrontats a una obra que es diluïx en l’abstracció. Ens obri així un altre nivell de lectura que ens conduïx a reflexionar sobre la polèmica que distintes línies argumentals han creat històricament en oposar i crear límits innecessaris entre la figuració i abstracció. En altres llenços, la figura humana s’entreveu de forma difusa engolida per la mateixa abstracció com trencant els límits imposats que Vicent Marco ignora. De fet, sempre ha reivindicat la seua no-pertinença a cap corrent plàstic concret.



Amb esta suggeridora proposta, Vicent Marco Puig (l’Alcúdia 1956) retorna a Alzira amb un extensíssim bagatge artístic, que inicià cap als d’onze anys al taller de Manuel Boix i que hui ompli el seu currículum de tota mena de premis i reconeixements. Enguany es complixen més de quaranta anys de la primera exposició de Vicent Marco a Alzira, la qual tingué lloc als salons de La Gallera, i vint-i-tres d’esta “Pluja de notícies” que va portar la seua obra a esta mateixa Sala en l’any 1997, sense oblidar les “Boques de foc” que ompliren este espai deu anys després.



Vicent Marco

Primer Premi Provincial del XII Certamen Provincial d’Art Jove, València; Premi Extraordinari del XII Certamen Nacional de Arte Joven, Pamplona; Primer Premi del XII Certamen Nacional de Arte Joven, Pamplona; Primer Premi del XIV Certamen Nacional de Arte Joven, Zamora; Tercer Premi del XXXI Concurso de Pintura, Ciudad de Segorbe; Primer Premi del XXI Salón de Otoño, València; Primer Premio de Dibujo “Antonio del Rincón”, Guadalajara; Primer Premi VIII Salón de Otoño, Sagunt; Segon Premi del VII Certamen Nacional de Arte, Guadalajara; Primer Premi del I Certamen Nacional de Pintura, Ontinyent; Segon Premi “Teodoro Andreu”, Alzira; Primer Premi de Pintura Excma. Diputació de Castelló; Accèssit I Concurs de Pintura, Carlet; Premi d’Arts Plàstiques, Bloc Jaume I, l´Alcúdia.



Al voltant de 150 exposicions entre individuals i col·lectives ha portat la seua obra per tota la geografia espanyola i per altres països com ara Mèxic (on va estar residint uns anys), Brasil, Jordània, Colòmbia, Cuba, Tailàndia i França. Especialment destacable va ser l’exposició individual al Museu de les Drassanes de València en l’any 2017 i la del 2019 al Cercle de Belles Arts de València. La seua obra està també present en col·leccions públiques i privades.



El fons artístics municipals de l’Ajuntament d’Alzira compta amb tres obres de Vicent Marco: dues provinents de les exposicions dels anys 1997 i 2007 i l’altra com a resultat d’un dels premis del certamen de pintura Teodoro Andreu de la nostra ciutat.



Horaris de visita de l’exposició

De dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 hores

Dissabtes d’11 a 13’30 i de 18:00 a 21:00 hores

Diumenges i festius tancat