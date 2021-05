Fins el 18 de maig les entitats socials alzirenyes poden demanar les subvencions municipals d’Alzira

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha encetat el procés per a la concessió de les subvencions municipals a les entitats socials. Estes ajudes s’atorguen per a donar suport als programes d’acció social que porten a terme les associacions sense ànim de lucre de la nostra ciutat.

L’objectiu és enfortir el teixit associatiu compromès amb el manteniment de serveis i programes d’àmbit social i potenciar la xarxa de recursos assistencials. Les associacions alzirenyes de caire social tenen fins el pròxim 18 de maig per a presentar els seus projectes.

En concret, accedixen a estes ajudes aquelles entitats que presenten projectes relacionats amb diversos sectors de la població: persones amb diversitat funcional, tant física, psíquica com sensorial, persones majors i en situació de dependència, col·lectius de risc i amb problemes d’exclusió, organitzacions i col·lectius d’interés social relacionades amb la vertebració social del municipi i entitats vinculades a l’atenció de sector de poblacions vulnerables.

La regidora de polítiques inclusives, Marina Mir, anima a les associacions a presentar els seus projectes. A més ha explicat que des del departament de Serveis Socials s’han posat en contacte amb les entitats que poden demanar estes ajudes per tal de traslladar-los els terminis i requisits per a sol·licitar-les. “Com en altres casos informem que s’ha obert el termini de presentació dels projectes per a poder optar a estes ajudes. En moments tan complicats com l’actual, estes subvencions són una via de respir per a poder continuar fent la seua tasca”.

L’Ajuntament d’Alzira destinarà 100.000 euros a sufragar estos projectes. Les entitats demandants d’estes subvencions han de tindre implantació a Alzira almenys en els 4 anys previs, i en qualsevol cas, les associacions han d’estar registrades i reconegudes oficialment.