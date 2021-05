Foios amortitza els últims 656.000 euros del préstec a proveïdors del 2012

Print This Post

El consistori passa de pagar prop de 600.000 euros anuals de deute a menys de 90.000 €

L’Ajuntament de Foios ha amortitzat els últims 656.902 euros pendents del préstec de quasi 4 milions d’euros que el consistori va assumir en 2012, durant el govern del Partit Popular. Així ho ha anunciat l’alcalde, Sergi Ruiz, que ha ressaltat “l’esforç de l’actual equip de govern per a finalitzar amb aquest deute arrossegat durant tants anys”.

En concret, l’alcalde ha explicat que el deute s’ha liquidat més ràpidament gràcies a les amortitzacions extraordinàries que s’han aconseguit amb els romanents de tresoreria, “que han permés anar disminuint molt la quota que es pagava anualment”.

Així, ha recordat que aquest préstec el va demanar el govern del PP de l’Ajuntament de Foios en 2012 per a pagar a proveïdors, una opció de deute que va oferir el Govern d’Espanya als municipis amb l’objectiu d’agilitar el període de pagaments, amb anys de retard fins i tot.

El préstec sol·licitat va ser de 3.882.204 euros i tenia dos anys de carència, per la qual cosa en 2013 i 2014 no va haver-hi amortització. El primer any que va començar a pagar-se va ser en 2015 amb aproximadament 585.000 euros i posteriorment la quota anual “s’havia vist molt disminuïda, gràcies a les amortitzacions extraordinàries fetes des de l’ajuntament”, ha assenyalat el primer edil.

Tot i que el préstec vencia el 2023, amb aquesta última amortització de 656.902 euros el consistori ha aconseguit cancel·lar-lo. “Amb la cancel·lació del deute, podrem alliberar recursos destinats a inversions necessàries per a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Foios”, ha celebrat Ruiz, que ha recordat que en 2022 l’ajuntament tan sols pagarà en concepte de deute menys de 90.000 euros.