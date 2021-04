Foios aprova les bases del Litte Fest i el nom de ‘Fernando Barrachina i Ausina’ per a la sala d’exposicions

Connect on Linked in

El Foios Litte Fest busca ser un trampolí per al talent jove

Es destaca la figura i trajectòria de Fernando Barrachina amb la denominació de la sala

El passat dijous 24 de setembre, Foios va celebrar una nova sessió ordinària del Ple Municipal, en la que els dos punts més rellevants van ser l’aprovació de les bases reguladores del concurs jove Foios Little Fest i l’aprovació del nom de la sala d’exposicions.



El Foios Little Fest va nàixer l’any 2016 únicament com a concurs de bandes novelles, però amb les noves bases es busca implicar a la joventut tant de Foios com de tot el territori valencià, ampliant el certamen a noves categories com música clàssica, dansa, curts audiovisuals i treballs científics de recerca d’ESO i Batxiller, mantenint també les bandes novelles. Al certamen es poden presentar joves individualment o en grup, representant a qualsevol associació, centre educatiu, institució o a títol personal, i poden participar totes les persones que tinguen entre 12 i 20 anys.



Paco Serrano, regidor de joventut, va assenyalar que «a Foios tenim escola de música, dansa i institut. Amb aquest concurs busquem la seua implicació, la de la gent jove del poble, i convertir el Foios Litte Fest en un trampolí per al talent jove, tant de Foios com de tot el territori valencià».



Respecte del concurs, l’alcalde Sergi Ruiz va puntualitzar que «les bases, en un futur, poden ampliar-se i donar cabuda a noves categories, com la Formació Professional, i obrir-se a altres territoris de l’Estat, fins i tot europeu si el certamen creix».



El segon punt important va ser l’aprovació del nom de la sala d’exposicions ‘Fernando Barrachina i Ausina’. Amb aquesta denominació, es destaca la trajectòria de Barrachina i es posa en relleu el perfil d’una persona que ha posat en marxa projectes tan importants com el certamen de pintura d’estudi.



Juan José Civera, regidor de cultura, va afirmar que «des de la regidoria hem proposat el seu nom, ja que entenem que a Foios, cap altra figura conjuga pintura i associacionisme municipal com Fernando».



Sobre de la figura de Barrachina, Sergi Ruiz va destacar que «el Cercle d’Art i Fernando Barrachina són qui han portat endavant l’art a Foios i han representat els interessos municipals en aquesta matèria».



En la sessió també es va donar compte de la reunió que es va mantenir amb la Direcció General d’Infraestructures Educatives, on es va avançar que pròximament, dins del Pla Edificant, mitjançant el qual s’està fent un gimnàs al col·legi Rei en Jaume i una reforma completa, es rebrà la delegació de competències per a la construcció del nou col·legi Mare de Déu del Patrocini. També, en aquesta mateixa reunió, es va parlar de les necessitats de l’Institut Escultor Francesc Badia, entre les que se sol·licitarà la construcció d’un nou aulari per a fer front al creixent nombre d’alumnat del centre.