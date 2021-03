Foios aprova un romanent d’1.359.000 € que destina a inversions i a liquidar el deute

Print This Post

El deute se situarà en el 12% a finals del 2021, quan en 2015 era del 107%

Al ple d’aquest dijous, l’Ajuntament de Foios ha aprovat la liquidació de l’exercici 2020, amb un romanent de tresoreria rècord d’1.358.938,63 €. En la mateixa sessió plenària, s’ha acordat destinar una part del romanent, 438.000 €, a cancel·lar el préstec de 4 milions d’euros que va contraure el govern del Partit Popular en 2012 per a pagar factures. Durant tots aquests anys, aquest préstec ha obligat a un Pla d’Ajust que obligava l’Ajuntament a greus restriccions econòmiques i comptables i que ara quedarà sense efectes.

El regidor d’Hisenda, Marc Jiménez, ha afirmat que «ens ha costat molts esforços llevar-nos de damunt la pesada llosa econòmica heretada del PP, i ara estem recollint els fruits en forma de grans inversions».

La resta del romanent del 2020, uns 848.738,49 €, es destinarà a ampliar algunes partides i a unes altres necessitats no previstes, com la redacció del Pla de Reforma del Polígon de la Mar o la impermeabilització de la Llar de la Música i, especialment, a finançar les inversions previstes en els pressuposts del 2021, com finalitzar la ronda de circumval·lació en Regne de València o la remodelació del Camí de la Creu.

En paraules de l’alcalde, Sergi Ruiz, «amb una gestió eficaç i responsable hem aconseguit acabar amb el deute, sense deixar de millorar els serveis públics municipals, a més de portar i executar inversions milionàries estratègiques i imprescindibles que el poble necessita i que la ciutadania demana».