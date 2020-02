Foios aprova uns pressupostos de 6 milions per al 2020

Connect on Linked in

S’ha previst prop d’un milió d’euros en inversions amb recursos propis

Els comptes només reben el vot en contra de Más Foios.

En la vesprada del dimarts 25 de febrer, l’Ajuntament de Foios ha celebrat sessió extraordinària del plenari municipal per a aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, que ascendeix a un total de 5.970.178 euros. El pressupost ha comptat amb el més gran recolzament dels últims temps, amb el vot favorable del govern, format per Compromís i PSOE, més Podem, l’abstenció positiva del PP i un únic vot en contra de Más Foios.



En línies generals, el disseny del pressupost és semblant al d’exercicis anteriors, però el treball de sanejament econòmic i financer dels últims anys, ha fet possible augmentar significativament la despesa en alguns apartats, com la nova Relació de Llocs de Treball -RPT- que augmenta en 200.000 euros la seua partida, o els grans contractes, de neteja viaria, edificis públics i jardineria, amb augments de l’entorn d’un 40%. També creixen àrees com Serveis Socials, sobretot emergència, dependència i el Servei d’Ajuda Domiciliària, i Cultura, i es destina una partida per continuar els treballs d’accessibilitat i rebaixos a les voreres.



L’apartat d’inversions és el que ha tingut canvis més significatius, ja que amb la reducció del deute i el sanejament dels comptes dels anys anteriors, ha fet possible arribar a 990.021,78 euros d’inversió, dels quals 765.000 seran a crèdit. Destaquen, entre d’altres, la urbanització de l’entorn de la Jutera, amb 259.000 €, el canvi de la gespa del camp de futbol, amb 310.000 €, el projecte del nou ajuntament, amb 100.000 €, la conversió en aules dels baixos de la Llar de la Música o diverses accions d’estalvi i eficiència energètica per import de 65.000 €.



Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha assenyalat “el salt qualitatiu en la capacitat d’inversions de l’ajuntament. Fins ara depeníem exclusivament de les subvencions i ajudes d’altres administracions, com la Diputació, o la Generalitat, amb les quals s’han fet els nous accessos al poble, però ara invertirem també amb recursos propis, amb la qual cosa duplicarem la nostra capacitat inversora “. Ruiz ha fet incís en què “els pressupostos 2020 deixen molt enrere la precarietat d’exercicis anteriors, els greus ajustos, les limitacions i restriccions de caràcter econòmic i financer, cosa que ara ens permet exercir polítiques avançades i una gestió més ambiciosa”.



També Marc Jiménez, regidor d’Hisenda, ha volgut destacar que “és el pressupost més alt dels darrers anys. Un pressupost que presenta unes inversions fortes i valentes que responen a les necessitats actuals dels veïns del poble, però també al futur que volem deixar als nostres fills”.