Foios celebrarà les Falles del 16 al 19 de setembre

L’organització dels diferents actes estarà condicionada al compliment de les mesures de seguretat i prevenció sanitària

L’Assemblea Extraordinària de la Junta Local Fallera de Foios, realitzada anit, va aprovar per unanimitat la celebració de les Falles 2021 del 16 al 19 de setembre. Una reunió on van estar presents els presidents de les tres comissions locals, Falla Avinguda – Plaça Rei en Jaume, Falla Màrtirs i Adjacents i Falla La Comunitat, així com el president de la Junta Local i els membres d’aquesta.

Des de la Junta Local Fallera recorden que “els censos fallers han baixat considerablement durant aquests mesos i un ajornament de les Falles a març de 2022 podria comportar una nova baixada davant la falta d’activitats, provocant un perjudici econòmic a les comissions i als sectors productius de la festa”.

En aquest sentit, Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles i president de la Junta Local Fallera de Foios, valora “la generositat de les tres comissions de la població per involucrar-se i treballar sense descans per a poder haver-ho fet realitat”. Pacha espera “poder celebrar unes falles tan dignes com siga possible, sabent que no seran com les coneixem habitualment”.

El primer edil afirma que “després de tants mesos d’aturada, tornem amb més ganes que mai i amb les energies renovades, sense deixar de costat que som conscients de la situació sanitària que encara vivim i que tots els actes que es programen estaran condicionats al compliment de les mesures existents”.

En les pròximes setmanes es concretaran els actes que es desenvoluparan entre el 16 i el 19 de setembre, l’organització dels quals estarà condicionada al compliment, en tot moment, de les mesures de seguretat i prevenció sanitària establertes per les autoritats.