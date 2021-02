Foios incrementa el pressupost per a les ajudes d’emergència

Connect on Linked in

En la Comissió d’Ajudes de Serveis Socials es va aprovar una modificació del pressupost en 20.000 €

L’Ajuntament de Foios aprovava, en la Comissió d’Ajudes de Serveis Socials del passat dimarts, una modificació del pressupost en 20.000 € per a fer front a l’increment de prestacions d’emergència, derivades de la crisi sanitària. La pandèmia ha provocat que s’hagen augmentat en un 36% les ajudes d’emergència reconegudes en el municipi, passant, així, de 55 prestacions reconegudes en la comissió trimestral del passat octubre, a 75 en la primera comissió de 2021.

Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “la crisi està tenint conseqüències dramàtiques en moltes famílies, i des de l’Ajuntament hem de donar resposta a les situacions de vulnerabilitat que està deixant la pandèmia”. Per aquest motiu, afig, “l’augment del pressupost per a les prestacions d’emergència era més necessari que mai, i més en un Estat de Benestar on tenim clar que la quarta pota han de ser els Serveis Socials”.

No obstant això, també hi ha dades positives. L’increment de la petició d’ajudes ha posat de manifest el bon funcionament dels departaments de serveis socials municipals, que no només han tramitat amb major diligència les sol·licituds, sinó que s’han millorat les prestacions, en part, “pel canvi de model que s’ha impulsat des de la Conselleria de Benestar Social en els últims anys”, ha assenyalat Ruiz.

De fet, en Dependència s’ha experimentat un increment notable en el reconeixement de les prestacions, que ha vingut acompanyat d’una reducció en les llistes d’espera. A més, la Renda Valenciana d’Inclusió es complementa amb l’Ingrés Mínim Vital del Govern, reconeixent majors prestacions a famílies en situació de vulnerabilitat; i, finalment, el Servei d’Ajuda Domiciliària s’està descongestionant, permetent millorar l’atenció de les persones usuàries.