Foios inicia el procés d’elaboració del primer Pla Jove

Connect on Linked in

S’anima als i les joves d’entre 12 i 30 anys a emplenar l’enquesta per a conéixer les seues necessitats

La Regidoria de Joventut ha començat l’elaboració del que serà el primer Pla Jove del municipi. Per això, ja s’ha iniciat les enquestes a l’Institut per a conéixer els gustos, les preferències formatives i lúdiques, així com les necessitats de la població jove de Foios i, d’aquesta manera, fixar les línies a treballar en l’àrea.

L’objectiu no és un altre que arribar la major població jove possible. Així, per a participar, només és necessari tenir entre 12 i 30 anys i emplenar el següent formulari: https://forms.gle/amBud9V6PazNXmrW9. També s’ha repartit, en diferents espais municipals, uns fullets amb un codi QR a través del qual es pot accedir a l’enquesta i on, a més, es trobarà informació d’interés sobre l’àrea de Joventut, com les seues xarxes socials, les dades de contacte i el seu horari d’atenció.

Com explica el regidor de Joventut, Paco Serrano, «volem que totes i tots els joves de Foios se senten partícips de la creació d’aquest primer Pla Jove perquè no només ens permetrà seguir avançant en accions, campanyes o activitats que realment els interesse i necessiten, sinó que, a més, és una manera d’involucrar a la població jove en la presa de decisions del municipi».

Així, com es mostra en la campanya, «Volem saber què necessites, quins interessos tens. Volem escoltar-te, que opines, per a construir les accions per a joves dels pròxims anys». T’apuntes?