Foios inicia la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana

Durant tot el procés, es garanteix la participació ciutadana i la implicació dels veïns i veïnes

L’Ajuntament de Foios ha iniciat els treballs de redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que, després de la seua aprovació definitiva, substituirà el de 1989, actualment en vigor. Els treballs de revisió del PGOU compten amb l’assistència tècnica de la Diputació de València que ha licitat i contractat la redacció a l’estudi d’arquitectura i urbanisme Rueda y Vega Arquitectos.

Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, es tracta d’un “pas molt important per al municipi perquè suposa actualitzar un Pla d’Ordenació Urbana desfasat que ja no responia ni als interessos de la ciutadania, ni a la realitat urbanística del nostre poble. L’especulació de la primera dècada dels anys dos mil ha donat pas a un escenari més tranquil, en què comptem amb instruments com la Llei de l’Horta o el Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València que han posat fre a l’abús descontrolat contra els nostres valors patrimonials i paisatgístics, i condicionen molt el marge de maniobra dels ajuntaments”.

El nou PGOU pretén un nou model urbanístic, més sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb la participació de la ciutadania. Així, s’ha fet públic, a la web de l’Ajuntament, el document consultiu que conté el text de base per a la consulta pública prèvia, en el qual s’exposen els problemes que es volen abordar i solucionar amb la modificació del PGOU, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els seus objectius i les possibles solucions i alternatives.

La consulta prèvia es dirigeix a totes les persones, tant físiques com jurídiques, que puguen tindre algun interés en l’urbanisme del municipi, i és una invitació a la participació amb idees, visions i suggeriments que puguen ajudar a la redacció del pla, perquè orienten l’Ajuntament i l’equip redactor en la cerca de les millors solucions.

La duració estimada per a la confecció del nou Pla General està entre 8 i 10 anys. En paraules de l’alcalde, Sergi Ruiz, “comencem un llarg camí que busca posar solucions als reptes de Foios i dissenyar el poble i les infraestructures dels pròxims 30 anys”.