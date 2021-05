Foios intensifica la campanya per a la prevenció de les Infeccions de Transmissió Sexual

Connect on Linked in

S’està repartint un fullet explicatiu sobre les ITS en els establiments més freqüentats pels joves

L’IES de Foios ha sigut l’escenari per a desenvolupar la campanya de prevenció de malalties de transmissió sexual, que ha encetat la Regidoria de Joventut i Salut. Per això, s’ha repartit un fullet explicatiu sobre què són les infeccions de transmissió sexual (ITS), com es poden prevenir, quins són els signes d’alarma i com s’ha d’actuar en cas de sospita.

La campanya s’ha centrat a partir de l’alumnat de 4° d’ESO, als qui se’ls ha repartit un sobre amb el fullet, dos preservatius i un lubricant. No obstant això, i una vegada conclosa aquesta primera fase, des de la Regidoria s’ha optat per intensificar la campanya amb el repartiment dels fullets explicatius, juntament amb el sobre amb dos preservatius i un lubricant, als establiments més freqüentats per la població jove del municipi, com a autoescoles o quioscos perquè arribe a tots els i les joves.

Com ha explicat el regidor de Joventut i Salut, Paco Serrano, “l’objectiu de la campanya no és un altre que oferir informació de qualitat a la població jove del nostre poble perquè conega la importància d’utilitzar protecció en tindre relacions sexuals prevenint, així, les infeccions de transmissió sexual. Com més informació, més prevenció”.