Foios inverteix 631.000 euros provinents del SOM de Diputació

La primera fase del nou ajuntament és la inversió més destacada, a la que es destinaran més de 490.000 €

L’Ajuntament de Foios ha rebut un total de 631.677,23 euros dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 que destinarà a cinc inversions, entre les quals destaca la primera fase del nou Ajuntament amb 491.683,24 €. El projecte de nou edifici consistorial es troba actualment en la fase de concurs d’idees, mitjançant el qual s’ha demanat als despatxos professionals d’arquitectura que plasmen les seues solucions per al nou ajuntament que ocuparà l’espai de l’actual i de l’edifici veí adquirit l’any 2018.



La resta, 140.000 €, es distribueixen en 4 inversions considerades com a objectius de desenvolupament i sostenibilitat (ODS), entre les quals trobem l’eliminació de la canalització i xarxa de sanejament que travessa el Polígon de la Jutera i la implantació del nou traçat pel Carrer Sant Josep, amb què s’evitaran els embossos, problemes d’inundació i es mitigaran les males olors, amb 81.335,45, la millora de l’eficiència energètica de la Casa de la Cultura, que actualitzarà un edifici centenari als nous usos i necessitats, a la que es destinen 30.000 €, i una instal·lació fotovoltaica en el sostre del Col·legi Rei en Jaume destinada a l’autoconsum, que compta amb 15.000 € d’inversió.



Finalment, es destinen 13.658,54 € a una acció que la Diputació de València ha exigit a tots els municipis, consistent en la confecció d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal, que descriu les línies d’actuació del poble en matèria dels objectius inclosos a l’Agenda 2030, amb les prioritats en inversions i serveis.



Per a l’alcalde, Sergi Ruiz, “des del 2015 la Diputació de València s’ha bolcat amb els municipis i ha incrementat considerablement les quantitats que destinava a un municipi com Foios, passant de 60.000 € en el PPOS del 2014 als 631.000 € d’enguany, que estan servint per a executar inversions tan importants i prioritàries com la Ronda Oest”.