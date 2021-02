Foios redueix el deute municipal a mínims històrics

Connect on Linked in

A la fi de 2020, el deute de l’Ajuntament representava només el 23% del pressupost

L’Ajuntament de Foios continua sanejant el deute municipal. D’acord amb Intervenció Municipal, a la fi del 2020 l’endeutament s’havia reduït fins al 23%, després que en el 2014 arribara al 107% del pressupost, amb 4.324.000 euros, el seu màxim històric, el que representa una reducció del 81%.



En paraules de l’alcalde, Sergi Ruiz, “la bona gestió econòmica dels últims anys ha permés cancel·lar de manera anticipada una bona part dels préstecs, amb amortitzacions anuals que han superat, en ocasions, el milió d’euros, rebaixant així la quota que l’Ajuntament destina a pagar el deute, la qual cosa ha permés afrontar inversions importants i la millora de serveis que el poble necessita”.



Segons el pressupost municipal aprovat al mes de desembre, enguany està previst contractar un préstec de 900.000 €, que servirà per a fer front a la ronda, al nou ajuntament i a una trentena d’actuacions d’inversió en espais públics i edificis municipals, així com per a cobrir l’aportació municipal de les ajudes sol·licitades per als polígons o per a la millora de l’eficiència energètica. Però, “fins i tot, concertant en la seua totalitat el préstec previst, el nivell d’endeutament a finals del 2021 serà del 28%”, ha assegurat l’alcalde.



La reducció del deute i el sanejament dels comptes ha permés, en els últims anys, accelerar les inversions i ampliar els serveis municipals, però també ha garantit poder fer front a les necessitats urgents i sobrevingudes provocades per la pandèmia, amb què enguany es destinaran 250.000 € en ajudes a autònoms i pimes, i una quantitat semblant en ajudes del Departament de Serveis Socials als col·lectius més vulnerables i que pitjor ho estan passant amb la crisi.