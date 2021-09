Foios se suma al futbol femení

Connect on Linked in

El Foios Atlètic CF ha conformat un equip amateur que va véncer 10-0 en el seu primer partit de preparació

Aquest cap de setmana s’ha viscut una trobada històrica a Foios. Per primera vegada el municipi compta amb un equip de futbol femení, un conjunt amateur pertanyent al Foios Atlètic CF. En la primera trobada de preparació, disputada dissabte, les xiques van véncer per 10-0 al Museros.

El president, Toni Palau, destaca que el primer partit “va ser una passada, una meravella” i recorda que aquest projecte naix gràcies a la determinació de la nova directiva: “pensem que seria interessant. La directiva està molt conscienciada, sempre hem cregut que el projecte podia tirar avant, vam decidir posar-lo en marxa i estem molt satisfets”.

Actualment hi ha conformat un equip amateur, dirigit per l’entrenadora Mariló Cases, que debutarà en competició de lliga el primer cap de setmana d’octubre, a més de disposar d’un grup de xiques menors de 16 anys que, de moment, no competiran i entrenaran només.

Sara Muñoz, directiva del club i una de les principals impulsores de l’equip, assegura que “era una cosa que teníem al cap des del canvi de directiva. Altres anys ho hem intentat, però no va sorgir i enguany el volíem impulsar sí o sí”. Muñoz mostra la seua il·lusió amb el projecte, després del primer partit: “El primer partit va ser un partidàs i ho vam fer només entrenant una setmana. Tenim un molt bon equip que conjumina joventut i experiència i pense que ens pot vindre molt bé”.

Tant Sara com Toni han animat a la gent a fer costat a l’equip i que vagen a animar-les en la pròxima competició de lliga. “Aquest cap de setmana vam tindre cares noves, un ambient diferent del que tenim habitualment i tots ens hem quedat molt satisfets, volem que es repetisca durant tot l’any”.

Per part seua, Mari Carmen Cabo, regidora d’Esports, afirma que per a la localitat “és una notícia molt positiva”. Segons Cabo “era molt necessari per al poble comptar amb aquest equip per a donar visibilitat al futbol femení i acostar-nos a les oportunitats que té la població masculina de Foios que juga a aquest esport”.