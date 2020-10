Foios tanca una reeixida 22 edició de la Setmana Cultural

Connect on Linked in

Les activitats van tindre lloc del 2 fins al 9 d’octubre

Els concerts del Diluvi i Pep Gimeno Botifarra van congregar un important nombre d’espectadors

La Setmana Cultural 9 d’Octubre a Foios ha tancat una nova edició amb èxit, ja que malgrat les mesures necessàries per la *Covid-19, s’ha aconseguit omplir totes les activitats programades durant aquests dies.

Els actes van començar el divendres 2 amb el lliurament dels premis del XXVIII Concurs escolar de pintura i pintura a l’aire lliure. Al mateix temps, en el parquin Sector Sud, el concert del Diluvi omplia les localitats amb veïns, veïnes i visitants per a gaudir del seu estil únic de música.

L’endemà va ser el moment per a un dels actes tradicionals, com és la pujada al campanar de l’església i gaudir de les vistes úniques del poble. A la vesprada, la música va tornar al Sector Sud amb el concert de la banda CAM Santa Cecília de Foios. El diumenge al migdia, de nou la CAM Santa Cecilia va prendre el protagonisme, ara amb el concert del seu cor que va tindre lloc a l’auditori.

Els actes es van reprendre el dijous 8 amb la quarta edició del Premi Foios Cultural. En el Passeig de la Cultura, es va celebrar la gala en la qual es va fer lliurament, a títol pòstum, a Rosa Xirivella i Rausell, i posteriorment es va revelar la seua placa que queda immortalitzada en el pas al costat dels guanyadors de les edicions anteriors.

La programació va finalitzar el divendres 9, dia de la festa autonòmica. Primer, a les 14 hores es va disparar una mascletá des del parquin Sector Sud. I a la vesprada, es va tancar la programació al parc Rei en Jaume, on Pep Gimeno Botifarra va fer gaudir al públic que omplia les localitats amb les seues cançons de folklore valencià.

Juan José Civera, regidor de cultura, ha assenyalat la «satisfacció amb la qual hem tancat aquesta vint-i-dues edició de la Setmana Cultural, una edició marcada per la situació sanitària que ens ha obligat a reformular actes però que de cap manera ha evitat que el veïnat de Foios haja gaudit de les activitats culturals que es mereixen». Civera també ha volgut aprofitar per a agrair «a totes les persones i associacions que han col·laborat per a poder dur a terme totes les activitats que confirmen aquesta Setmana Cultural i que han fet que haja acabat sent un èxit».