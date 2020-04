FoiosResisteix, la campanya de vídeo-ànims per a superar el confinament

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Foios ha posat en marxa la campanya #FoiosResisteix, amb la que es busca crear missatges de suport i ànims mitjançant vídeos creats pel mateix veïnat de la localitat.



Només amb el telèfon, mòbil els foiers i foieres poden gravar el seu missatge, siga per a algun amic o familiar, o per a tot el poble, bé siga per a mostrar el seu suport, donar ànims o felicitar un aniversari, per exemple. La finalitat de la campanya és demostrar la unió de tot el veïnat enfront de la crisi i crear un missatge fort i comú de resistència en contra de l’adversitat.



El procés és molt senzill. Només cal gravar un vídeo, en horitzontal i d’un màxim de 15 segons amb el missatge que cadascú vulga. I després de comprovar que es veja i escolte correctament, enviar-lo al correu foiosresisteix@foios.es. Periòdicament, s’aniran pujant a les xarxes socials de l’Ajuntament perquè tots els veïns i veïnes puguen veure’ls.



L’alcalde, Sergi Ruiz, ha volgut destacar que la ciutadania està responent exemplarment al confinament, “puntualment s’han produït excessos o vulneracions que la policia local està sancionant, però una gran majoria estan complint les pautes i directrius donades per les autoritats sanitàries, així que és convenient reconéixer aquesta exemplaritat amb accions municipals que augmenten l’optimisme i els ànims col·lectius”.