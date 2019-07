Folgado aconsegueix unanimitat en la creació d’una Brigada de neteja forestal permanent en El Vedat de Torrent a la fi de 2019

Connect on Linked in

Folgado: “des del Partit Popular estarem vigilant perquè aquesta brigada es pose en marxa efectivament a la fi d’any, ja siga mitjançant una modificació pressupostària o en uns futurs pressupostos municipals, la Junta de Govern Local presidida per Jesús Ros no pot fer oïdes sordes al mandat del Ple municipal”.

“No és cert que la primera brigada es posara en marxa en 2017, ja que amb el PP sí que es feien treballs de neteja durant tot l’any amb el Consell Agrari, cosa que va deixar si es fes amb l’actual govern municipal socialista en 2015”.

Torrent va celebrar aquest dijous el primer Ple Ordinari de la XI Legislatura en la qual VOX va presentar una moció per a realitzar actuacions urgents en El Vedat, una proposta a la qual la portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado va afegir la creació d’una Brigada de neteja forestal permanent en El Vedat i amb el compromís d’estar en marxa a la fi de 2019.

L’esmena del PP i la moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups municipals, alguna cosa que valora positivament la portaveu del PP, “en el PP estem molt contents per l’aprovació d’aquesta proposta, que formava part del nostre programa electoral en les passades eleccions municipals i que va nàixer, fruit de reunions que vam mantindre en la campanya electoral tant amb l’associació de veïns com amb veïns del Vedat en un acte que celebrem el mes d’abril”, afirma Folgado.

Amparo Folgado també afirma que “des del Partit Popular estarem vigilant perquè aquesta brigada es pose en marxa efectivament a la fi d’any, ja siga mitjançant una modificació pressupostària o en uns futurs pressupostos municipals, la Junta de Govern Local presidida per Jesús Ros no pot fer oïdes sordes al mandat del Ple municipal”.

Els populars també, van presentar una esmena que va ser aprovada, per a la creació d’un informe de detecció de riscos en El Vedat, que reflectisca els arbres en perill de caiguda, amb necessitat de poda i les parcel·les públiques i privades que precisen de neteja. Amb aquesta mesura, Folgado afirma que “aconseguirem la creació d’un mapa que reflectisca les zones del bosc que precisen d’una actuació més urgent”.

La preocupació dels populars per la conservació i protecció de la massa boscosa del Vedat ha sigut una constant al llarg dels anys, des de la paralització del Parc Aventura en ple bosc, a la instal·lació de 15 canons SIDEINFO per a previndre incendis forestals, passant pel Pla d’Autodefensa enfront d’incendis amb zonificació del Vedat, Pla d’Evacuació i el Pla Tècnic del Vedat, que consisteix en accions a desenvolupar a 10 anys per a reforestar i renovar els arbres, encara que no s’ha realitzat cap acció des que governa Jesús Ros.

Folgado també ha recordat al portaveu del PSOE, Andrés Campos que “no és cert que la primera brigada es posara en marxa en 2017, ja que amb el PP sí que es feien treballs de neteja durant tot l’any amb el Consell Agrari, cosa que va deixar si es fes amb l’actual govern municipal socialista en 2015”.