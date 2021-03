Folgado demana a Ros que se sume a la rebel·lió d’alcaldes per a reclamar a Sánchez un fons de Reconstrucció Local de 4.000 milions

Connect on Linked in

Folgado: “Torrent ha de ser present, exercir com a municipi de gran població i al costat de les grans ciutats d’Espanya, reclamar el que és just per als torrentins”

“Demane a Ros que deixe a un costat els interessos de partit i se sume a la rebel·lió d’alcaldes que reclamen un Fons de Reconstrucció Local, i defense els nostres interessos per a eixir de la crisi provocada pel COVID-19”.

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha lamentat que Torrent no fora present en la reunió d’alcaldes de grans municipis celebrada ahir en la qual van participar alcaldes de diferents signes polítics a excepció dels socialistes, que no va participar cap.

“Com ja va ocórrer en l’anterior rebel·lió d’alcaldes quan es va aconseguir paralitzar que Sánchez poguera confiscar els estalvis dels ajuntaments, l’alcalde de Torrent ni està ni se li espera per a defensar els interessos dels torrentins”, ha assenyalat Folgado.

En la reunió celebrada ahir, van participar els alcaldes de Cadis, Girona, Lleida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, València i Saragossa. Municipis de gran població i alguns d’ells com Torrelavega, amb molta menys població que Torrent.

Aquests alcaldes han sol·licitat una reunió immediata amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per a replantejar les ajudes estatals als municipis, avançar en un nou sistema de finançament dels ajuntaments que millore l’actual i definir l’accés al finançament europeu de les entitats locals respecte als fons assignats a Espanya per import de 140.000 milions d’euros.

Els alcaldes de tots els partits a excepció del PSOE, reclamen un Fons per a la Reconstrucció, fent efectiva la transferència del 14,56% als ajuntaments i no del 4%, ja que és la proporció equivalent de les administracions locals en la despesa pública de l’Estat. A més d’un fons de 1.000 milions per al transport.

Folgado ha afirmat que “Torrent ha de ser present, exercir com a municipi de gran població i al costat de les grans ciutats d’Espanya, reclamar el que és just per als torrentins. Per això demane a Ros que deixe a un costat els interessos de partit i se sume a la rebel·lió d’alcaldes que reclamen un Fons de Reconstrucció Local, i defense els nostres interessos per a eixir de la crisi provocada pel COVID-19”.