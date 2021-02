Folgado espera que l’anunci de l’Agència de Seguretat Ferroviària a Torrent no siga un “Ximoanuncio” com el Museu del Ferrocarril

Connect on Linked in

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha valorat l’anunci de Ximo Puig divendres passat a Torrent, quan va anunciar que Torrent acollirà la seu de l’Agència de Seguretat Ferroviària. Folgado ha afirmat que “espere que l’Agència de Seguretat Ferroviària siga una realitat i no un Ximoanuncio com el del Museu d’Història del Ferrocarril que continua tancat cinc anys després d’obrir-se per obres”.

A més, Folgado ha assenyalat que s’instal·le aquesta Agència a Torrent és un motiu d’alegria, però també, ha assenyalat que “des del PP esperem que les despeses de la compra o el lloguer dels locals en l’Avinguda al Vedat, on baralla que s’instal·le, siguen a càrrec de la Generalitat i no de l’Ajuntament, com ens acostuma el govern de Ximo Puig, on Torrent ha hagut d’avançar les despeses del futur ambulatori i de la futura Ciutat de la Justícia, o que s’instal·le on se situa el Museu del Ferrocaril”. També ha apuntat que “en quasi tots els anuncis de Puig per a Torrent, els torrentins hem hagut de rascar-nos la butxaca, perquè la Generalitat no posa ni un euro”.

Quant al Museu d’Història Ferroviària situat a Torrent, els populars han tornat a denunciar que continua tancat cinc anys després de la seua obertura per obres. “Assistim el dia de la seua inauguració en la qual va estar la consellera, ens van dir que havia rebut més de 1.200 visites en el seu primer any d’obertura en obres i es va tancar al públic. Han passat cinc anys des de llavors i encara no sabem quan finalitzaran les obres i obrirà al públic”.

A més, els populars han comprovat que en la web d’FGV ja no existeix l’apartat per al Museu d’Història Ferroviària, i en el seu lloc apareix “Entrada no trobada”.

Finalment, Folgado ha denunciat que Puig visitara Torrent per sorpresa i menyspreant a la corporació municipal, que no va ser avisada de la visita en acte oficial ni a la recepció ni visitar les obres del pont sobre el barranc.