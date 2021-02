Folgado i De Rosa es reuneixen amb Confecomerç CV i l’associació de comerciants de Torrent

Connect on Linked in

De Rosa: “el comerç valencià no necessita anuncis d’ajudes que mai arriben, sinó que necessita ser indemnitzat per les administracions públiques com ocorre a Alemanya, ja que, els comerços estan tancant obligatòriament per a ajudar la societat i ajudar a disminuir la propagació del coronavirus, seguint les indicacions de les autoritats”.

El Partit Popular de Torrent ha mantingut una reunió de treball al costat de Confecomerç CV a la qual ha assistit la seua Secretària General, Amparo Barroso i el Vicepresident de la ACST, Pedro Soriano. Per part dels populars, han assistit la Portaveu a la ciutat, Amparo Folgado al costat del Senador valencià, Fernando de Rosa.

Els representants del PP, han volgut conéixer de primera mà la situació en la qual es troba el comerç a la ciutat de Torrent i la Comunitat Valenciana. Folgado ha assenyalat que “volem escoltar els nostres comerciants i donar-los suport en totes les seues reivindicacions davant una situació tan delicada, a causa de la situació sanitària i les restriccions autonòmiques que estan perjudicant molts sectors econòmics”.

De Rosa i Folgado s’han compromés a fer costat al comerç i a traslladar les seues peticions tant al Senat com a l’Ajuntament de Torrent, perquè se’ls escolte i es treballe a donar solucions reals i efectives, a la greu situació en la qual es troben.

Folgado ha assenyalat que “el comerç de Torrent està complint escrupolosament amb totes les normes sanitàries imposades pel Govern i el Consell, per la qual cosa ha quedat demostrat que tant el comerç com l’hostaleria són espais segurs i haurien de ser el blanc al qual apunten Ximo Puig i Mónica Oltra”.