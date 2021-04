Folgado (PP de Torrent): “Temem que el govern de Ros puga convertir la pedrera en un nou abocador. I a Torrent no volem un nou GEMERSA”

Print This Post

Folgado: “Si atenem el que l’ajuntament ha anunciat, aquesta zona d’esplai és un nexe d’unió entre dues senderes, però no han pensat en una cosa fonamental en aquests itineraris: l’aigua. No s’ha habilitat cap font en tot l’espai”.

La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha visitat la nova àrea recreativa, habilitada al costat de la pedrera de la Serra Perenxisa, on ha pogut comprovar que aquesta zona es troba en un estat gens adequat per a la seua imminent inauguració.

Aquesta àrea recreativa es troba adossada a la pedrera en desús, amb zones de perill real per a les persones, sobretot per a xiquets, que poden accedir des d’aquest espai sense problemes, en existir fissures en el clos. Per això, els populars insten l’ajuntament a realitzar un doble barrat que impossibilite la comunicació, de moment, entre la pedrera i l’àrea d’esplai.

Com passara amb el model de restauració de la pedrera de la Serra Perenxisa, anunciat fa escassos dies pel govern municipal, per a la construcció d’aquesta àrea d’esplai no s’ha comptat amb els veïns de l’entorn, ni s’ha emportat al Consell de Participació del Paratge de la Serra Perenxisa.

“Si atenem el que l’ajuntament ha anunciat, aquesta zona d’esplai és un nexe d’unió entre dues senderes, però no han pensat en una cosa fonamental en aquests itineraris: l’aigua. No s’ha habilitat cap font en tot l’espai. És necessari que el consistori connecte amb la xarxa de subministrament aquesta àrea” ha afirmat la líder popular.

Segons apunta Folgado, “en el constant afany del govern de PSOE i Cs de passar per damunt del que decideixen els veïns i entitats de la ciutat, l’àrea recreativa s’ha construït en l’espai destinat a l’aparcament de vehicles, tal com es recollia en el projecte de restauració de la pedrera consensuat pel consell rector de la Serra Perenxisa en 2015”.

També han destacat els populars que no s’ha habilitat una zona per a deixar els vehicles dels visitants d’aquesta àrea recreativa, veient-se obligats a haver d’aparcar en els laterals del camí, que serà freqüentat pels camions i maquinària pesant emprats en la restauració de la pedrera.

Dubtoses intencions de Ros amb la Serra Perenxisa

Com denunciaren fa un parell de dies des del PP, els plans del govern socialista i de Cs per a l’entorn de la Serra Perenxisa s’allunyen completament dels acords per unanimitat en el Consell de Participació fa 6 anys.

“Temem que el govern de Ros puga convertir la pedrera en un nou abocador. I a Torrent no volem un nou GEMERSA; a més, PSOE i Cs, no han comptat en absolut amb la resta de grups municipals, als quals ni tan sols se’ls ha mostrat aquest projecte, només anunciat”.

Oblit de les zones d’esplai a l’aire lliure i del patrimoni

El PP denuncia que aquest esperpent d’àrea recreativa és un pas més en la nefasta gestió del govern de Ros, quant a les àrees d’esplai a l’aire lliure.

Des de 2015, que es va aprovar per moció en el Ple municipal, no s’ha construït el Centre d’Interpretació de la Senda del Reg Mil·lenari, que ha de situar-se en el Arquillo. Això s’uneix a l’escàs, quasi nul, manteniment de la senda citada, que recorre el barranc de l’Horteta, així com de l’Àrea Recreativa del Pantà, que gaudeix de la mateixa sort.

Un altre fet que manifesten els populars evidència el compromís 0 de PSOE i Cs amb el patrimoni natural, històric i artístic és l’oblit del jaciment romà de l’Alter, les parcel·les del qual encara no han sigut adquirides pel consistori, sent aquest emplaçament pasture dels efectes de la meteorologia i del pas del temps.