Folgado (PP) lamenta “la imatge d’abandó que ofereix Torrent”

Els populars demanen que es torne a realitzar aigualejos, que es contracte a més personal de neteja i que s’intensifique la desinfecció per a fer front al COVID-19.

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha lamentat hui “la imatge d’abandó que ofereix Torrent amb l’acumulació de fem i estris al costat dels contenidors, la proliferació de rates aquest estiu i la falta d’aigualeig als carrers de la ciutat”.

A més, ha assenyalat que “només hi ha un camió per a recollida d’estris i portem temps sense veure a cap dels dos camions que realitzen els aigualejos de carrers”. Pel que, des del Grup Popular s’ha demanat al bipartit format per PSOE i Ciutadans que “es posen a treballar i intensifiquen la contractació de personal de neteja i desinfecció”, així com també “que els dos camions d’aigualeig de carrers, tornen a realitzar la seua comesa”.

Folgado també ha assenyalat que “les necessitats de neteja en 2020 a Torrent, no són les mateixes que les que hi havia en 2006 quan es va signar l’actual contracte per part de l’anterior govern socialista, amb una duració de dues dècades”, per la qual cosa demana que això es tinga en compte quan es torne a traure a concurs la contracta.

D’altra banda, el Grup Popular torna a insistir en la desinfecció dels carrers de Torrent, com a prevenció enfront del COVID-19. Folgado ha assenyalat que “amb 92 casos actius de persones que han donat positiu en aquests moments, és més necessari que mai que s’incremente la neteja i la desinfecció de Torrent. Però no amb una motxilla desinfectant cantonades sinó fregant cada dia en bancs, contenidors, gronxadors i tots els elements de la via pública susceptibles de propagar el virus”.