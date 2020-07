Folgado pregunta quan es posarà en marxa el programa “Torrent et Beca” aprovat en el PAM

Connect on Linked in

Folgado: “ja que no ha donat temps al fet que els joves puguen començar les seues pràctiques remunerades el mes de juliol, espere que almenys puga avançar-se la publicació de les bases i encara es puga posar en marxa aquest programa durant el mes d’agost, ja que és molt necessari”.

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado ha aprofitat el torn de precs i preguntes del Ple ordinari del mes de juliol a l’Ajuntament de Torrent, per a preguntar a l’alcalde sobre la posada en marxa del programa “Torrent et Beca”, aprovat en el Pla d’Actuació Municipal i aprovat per tots els grups municipals.

Amb l’eliminació del programa “La Dipu et Beca” per part de la Diputació de València, creat pel PP fa més d’una dècada, 38 joves de Torrent no tenen accés a aquestes beques formatives a l’ajuntament durant els mesos d’estiu. Un programa que fins a 2014, amb els governs del PP es van poder beneficiar 75 joves de Torrent.

Els populars de Torrent van presentar en la passada legislatura una moció perquè el propi Ajuntament creara aquesta beca a nivell local, però va ser desestimada amb els vots en contra de PSOE i Compromís.

Aquest mateix any, el PP de Torrent va presentar el Pla Reactiva Torrent, en el qual incloïa més de 20 propostes per al Pla d’Actuació Municipal (PAM) contra el coronavirus i va incloure la creació de “Torrent et Beca”. Segons afirma Folgado, «Amb aquesta iniciativa volem que, els estudiants torrentinos, no perden l’oportunitat d’aplicar l’aprés durant els seus estudis en una primera presa de contacte amb el món laboral, així com guanyar uns diners que en aquests moments es fa molt necessari entre les famílies».

El programa “Torrent et Beca” va ser aprovat per tots els grups polítics municipals en el PAM contra la COVID-19, però ha arribat el mes de juliol quan habitualment començaven les pràctiques remunerades dels estudiants i encara no hi ha ni bases presentades.

Pel que la portaveu del PP, Amparo Folgado ha constret a l’equip de govern a posar-se a treballar i ha afirmat que “ja que no ha donat temps al fet que els joves puguen començar les seues pràctiques remunerades el mes de juliol, espere que almenys puga avançar-se la publicació de les bases i encara es puga posar en marxa aquest programa durant el mes d’agost, ja que és molt necessari”.

Segons han pogut conéixer els populars, la Diputació de València que va eliminar per a enguany el programa “La Dipu et Beca”, ha entregat als municipis un Fons de Cooperació Municipal i que cadascun dels Ajuntaments siga qui decidisca si emprar-ho en aquesta mena de beques per a joves, en altres coses. Pel que els populars han afirmat que “hi ha fons per a poder dur a terme el programa Torrent et Beca”.