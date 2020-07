Folgado prem el barri del Xenillet després de l’estat d’alarma, en una visita veí a veí

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: “el govern socialista de Ros ha d’elaborar un pla d’acció per al Xenillet, que reculla aspectes com l’ocupació, la formació, la conflictivitat social, joventut, neteja i seguretat ciutadana”.

“La reguarda hauria d’estar obert tots els dies, a més de patrullar el barri i entre altres comeses, realitzar una labor de mediació i resolució de conflictes”

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado i la regidor Adelina González van visitar ahir el barri del Xenillet, dins de les visites que la exalcaldesa del PP està realitzant pels diferents barris de la ciutat, per a prémer el seu estat després de l’estat d’alarma.

Folgado va visitar als comerciants del barri per a conéixer de primera mà la situació econòmica després del confinament i va visitar diferents carrers, així com el centre social per a parlar directament amb els veïns que anava trobant-se pel carrer.

La portaveu dels populars, va comprovar que la reguarda de Policia Local estava tancat al matí i ha afirmat que “des del Partit Popular portarem un control perquè és un Centre de Proximitat que hauria d’estar obert i donant un servei continuat al barri, en el qual segons el propi equip de govern socialista, haurien d’estar treballant en el barri 6 agents en torns de matí i vesprada, alguna cosa que hem pogut comprovar, no sempre és així”.

A més, Folgado ha assenyalat que “la reguarda hauria d’estar obert tots els dies, a més de patrullar el barri i entre altres comeses, realitzar una labor de mediació i resolució de conflictes”. Per a aconseguir-ho, Folgado proposa que “el govern socialista de Ros elabore un pla d’acció per al Xenillet, que reculla aspectes com l’ocupació, la formació, la conflictivitat social, joventut, neteja i seguretat ciutadana”.

D’altra banda, Folgado va poder comprovar in situ l’estat de brutícia i la proliferació de mosquits al costat del barranc, queixes habituals dels veïns del barri. “Des del PP demanem al govern socialista que s’ha de continuar treballant i incrementar la neteja, la seguretat ciutadana i les polítiques socials tant en el Xenillet, un dels barris més afectats per la crisi econòmica derivada del COVID-19, com en la resta de la ciutat”.