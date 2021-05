Folgado visita la Pl. Pintor Miró de Torrent i demana manteniment per a evitar caigudes a causa del mal estat de les rajoles

Connect on Linked in

Els populars de Torrent continuen denunciant el mal estat de carrers i places de la ciutat, per falta de manteniment. La portaveu del PP, Amparo Folgado s’ha acostat fins a la Plaça Pintor Miró, després de ser avisada per veïns de la zona, del mal estat de les rajoles que produeixen ensopegades i caigudes de persones majors.

Aquesta plaça de Torrent, situada entre els carrers Sant Valeriano i Azorín és utilitzada diàriament per centenars de pares i xiquets, ja que és àmplia i compta amb nombrosos bancs i zones de jocs. Però també, és zona de pas per a accedir a un supermercat pròxim, als col·legis d’Azorín i al Centre de Salut Torrent I, per la qual cosa són nombroses les persones majors, que també transiten per la plaça.

Folgado ha assenyalat que “la Plaça Pintor Miró està plena de rajoles soltes, afonades i desnivellades, que produeixen ensopegades sobretot en persones majors i amb mobilitat reduïda, per la qual cosa demanem que es realitze el manteniment continuat”. A més, també ha apuntat que “el govern de Torrent continua deixant de costat les xicotetes tasques que suposen tindre la ciutat sempre a punt, deixant-les en abandó i havent de realitzar una gran inversió quan ja no és possible el seu manteniment habitual”.

D’aquesta manera, des del Partit Popular es continua visitant barris de Torrent per a recaptar les queixes dels seus veïns i sol·licitant al bipartit format per PSOE i Ciutadans, que solucionen les deficiències que dificulten el dia a dia de la població.