Francisco Rodríguez i Ghizlane Assou vencen en el multitudinari primer Duatló d’Alberic

Francisco Rodríguez, del CT Huracán València, va ser el guanyador absolut del multitudinari primer Duatló d’Alberic, que va comptar amb més de dos-cents setanta participants i que a més va gaudir de nombrós públic en tots els sectors de la competició, també per dins del poble veí de Massalavés, que va col·laborar en l’organització. La competició, dissenyada pel Club Triatló Alberic i en la qual es va implicar totalment l’ajuntament de Toño Carratalá, va ser un èxit de participació i nivell i en ell es van donar cita alguns dels més destacats esportistes d’aquesta modalitat del territori valencià. A Rodríguez el va seguir en meta Andrés Pascual, del Duurs Castelló, que va arribar a només sis segons del guanyador; i Alejandro Pérez, del Triatló Carcaixent, que va arribar a nou.

De fet, el duatló va estar molt igualat i es va decidir només en l’últim sector de carrera a peu, que va deambular per la Muntanyeta d’Alberic, amb final en l’ermita. També es van classificar entre els primers Josep Barberá, Benjamí Mansilla, Mikel Caurín, Francisco Ramírez, Fernando Domínguez, Josep Tatay o Enrique Muñoz. La distància entre els set primers va ser a penes de quaranta segons.

Per part seua, entre les dones, va destacar Ghizlane Assou, del CT Huracán València, que va completar la prova en 1 hora, 13 minuts i 10 segons. El primer sector de carrera a peu comptava amb 5 quilòmetres, per 20 després de ciclisme i 2’5 últims de carrera a peu. La van seguir en meta Cristina de la Torre, de Xàtiva, i Neus Lluch, del CEC Antella. Unes altres duatletes destacades en meta van resultar Ana Enguix, Tania Martínez, Marina Julio, Mónica Cardete, Mari Cruz Rochina, Blanca Just i Valentina Vilar.

Per clubs, els millors van ser el Triatló Carcaixent, amb duatletes destacats com Alejandro Pérez, Fernando Domínguez o Cristian Sebastià. Triestport Roquette van ser segons i Club Atletisme Xàtiva tercers.