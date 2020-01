Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d’Agricultura, visita Picassent per conèixer les zones més afectades pel temporal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, va visitar ahir Picassent per conéixer les zones més afectades pel recent pas de la borrasca «Gloria» que ha causat grans desperfectes al nostre terme.



Mulero, qui va estar acompanyat per l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, el regidor d’Agricultura, Joan Vicent Aguado i els membres del sector agrari del municipi, va visitar algunes de les infraestructures més afectades així com també els cultius del kiwi i la taronja, que s’estenen per tot el terme, i que també han patit seriosos danys.



La primera edil li va traslladar la seua preocupació pels desperfectes ocasionats a conseqüència de la forta granissada que va caure a Picassent el passat 22 de gener i va manifestar que, «Des de l’Ajuntament anem a posar tots els mitjans per sumar els esforços necessari per tal d’avaluar les conseqüències i fer balanç dels danys ocasionats».



Recordem que el temporal ha afectat bona part de les infraestructures del cultiu del kiwi i les seues plantacions, donada la gran quantitat de pedra caiguda en algunes zones. També la segona temporada de la campanya de la taronja, que acaba de començar, s’ha vist afectada greument per l’impacte que ha tingut la pedra en el fruit.