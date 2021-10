Fundació Oceanogràfic se suma a la Setmana de la Ciència amb activitats per a tots els públics

Print This Post

Del 2 al 13 de novembre l’aquari de València organitza diverses accions divulgatives com a conferències, experiments, monòlegs o l’estrena del documental “Rumb al passat” de la presentadora i divulgadora Laura Madrueño

La Fundació Oceanogràfic celebra el seu cinqué aniversari amb la presentació dels seus resultats i últims estudis en investigació i conservació marina

Un any més, la Fundació Oceanogràfic s’uneix a la Setmana Europea de la Ciència i ha preparat diverses accions divulgatives del 2 al 13 de novembre entre les quals destaquen els tallers i experiments científics per als més xicotets, les conferències i trobades amb l’equip científic de la Fundació, els monòlegs de ciència o la projecció en exclusiva de l’últim documental de la presentadora de televisió i divulgadora marina, Laura Madrueño, que porta per nom “Rumb al passat”.

A més, coincidint amb el cinqué aniversari de la Fundació Oceanogràfic, el divendres, 5 es presentaran els resultats i les dades d’aquests últims cinc anys en què s’han registrat una gran quantitat de projectes d’investigació i conservació, així com diverses activitats i accions de divulgació.

Amb l’objectiu d’acostar la ciència al públic de totes les edats, la Setmana de la Ciència és la iniciativa de divulgació científica europea més important i que s’organitza en tota Espanya des de fa 20 anys per a així estimular la passió per la ciència i impulsar la participació ciutadana a través d’activitats de divulgació en institucions, universitats, museus, etc.

Fira d’experiments en el Oceanogràfic

Per als més xicotets, el Oceanogràfic ha organitzat una sèrie de tallers i experiments amb l’objectiu d’acostar la ciència a través de la diversió i l’aprenentatge.

“Ompli la balena”, “Ànecs i gallipatos” o “Cantos de sirena” són algunes de les proves científiques que ha preparat el departament d’Educació de l’aquari amb productes i materials reciclats com els gots de cartó o les botelles de plàstic.

Els tallers es duran a terme en dies consecutius (2, 3, 4, 8, 9 i 10 de novembre) a les 12.30 hores del matí a la terrassa exterior de flamencs, i podran participar tots els xiquets i xiquetes que visiten l’aquari.

Trobades amb l’equip científic de la Fundació

Els pròxims dijous, 4 i 11 de novembre, la Fundació Oceanogràfic ha organitzat dues trobades vespertines amb diversos dels científics i científiques que han centrat els seus estudis d’investigació i conservació en el nostre aquari.

Aquestes trobades ofereixen un fòrum on compartir experiències sobre el món marí i els projectes que s’estan duent a terme en pro del benestar animal i de l’ecosistema marí.

Totes dues sessions, d’assistència gratuïta, tindran lloc a les 18.30 hores en el restaurant Oceans del Oceanogràfic i les inscripcions es realitzaran en la pàgina web oficial de l’aquari.

Cinc anys de la Fundació Oceanogràfic

Encara que la investigació en el Oceanogràfic de València ha sigut present des de l’obertura de l’aquari en 2003, enguany se celebra el cinqué aniversari de la creació de la seua Fundació.

Quasi com una coincidència intencionada, la Fundació Oceanogràfic compleix els mateixos anys que una de les seues principals estreles, el bebé beluga Kylu. Un naixement que es considera tot un regal i una oportunitat per a la ciència, ja que aquesta excepcional circumstància fa possible executar projectes i investigacions científiques que d’una altra forma serien molt difícils o impossibles de completar.

Per aquesta raó, el divendres 5 es presentarà als mitjans els últims resultats d’aquests cinc anys d’estudis. Unes dades que consoliden a la Fundació Oceanogràfic com a focus d’investigació i conservació de l’àmbit marí.

Ponència sobre ciència i societat

Coincidint amb la presentació dels resultats de la Fundació, el mateix divendres, 5 a la vesprada se celebra a l’Auditori Mar Roig del Oceanogràfic la ponència “La ciència i la societat” a càrrec de l’investigador José Manuel Sánchez-Vizcaíno que, a més de ser patró de la Fundació Oceanogràfic, és el coordinador del Servei d’Immunologia Viral i Medicina Preventiva (SUAT) del Centre de Vigilància Sanitària Veterinària (VISAVET) de la Universitat Complutense de Madrid.

L’assistència a la ponència és prèvia reserva en la pàgina web del Oceanogràfic i l’accés és gratuït.

Els taurons en la Setmana de la Ciència

La segona setmana, la Fundació Oceanogràfic centrarà els actes entorn de la investigació i conservació dels taurons.

Entre les diverses activitats previstes destaca el Curs Universitari de Maneig i Manteniment de Taurons que tindrà lloc del 8 al 12 de novembre en horari de vesprada. Durant cinc sessions, l’alumnat aprendrà els aspectes veterinaris i evolutius dels taurons, així com les característiques més complexes sobre el seu manteniment al mig controlat.

El colofó del curs el protagonitzarà l’estrena del nou documental de la periodista i divulgadora marina, Laura Madrueño, que porta per nom “Rumb al passat” i que tracta la progressiva i dramàtica pèrdua de les poblacions de taurons a causa de la sobreexplotació pesquera, en concret “Rumb al passat” ens traslladarà fins a Sudan per a conéixer una de les espècies més enigmàtiques d’esquals, el tauró martell.

El documental, obert també a tot el públic i amb entrada gratuïta, es projectarà a les 18.30 hores a l’Auditori Mar Roig prèvia reserva d’assistència en la web del Oceanogràfic. Després de l’emissió, Laura Madrueño signarà exemplars del seu llibre “Som aigua” als assistents a l’acte.

Monòlegs i “clowntífic” per als “Amics del Oceanogràfic”

Per a concloure la Setmana Europea de la Ciència, el Oceanogràfic ha preparat un dia científic per als “Amics del Oceanogràfic”.

El matí del dissabte, 13 de novembre, els “amics” més xicotets gaudiran al Mar Roig amb l’espectacle educatiu “Clowntífic” del grup d’humoristes Big Van, en el qual els xiquets i xiquetes es convertiran en autèntics investigadors, alhora que aprenen contingut científic.

A la vesprada, a les 18.00 hores, els més majors també tindran la seua cita amb el “humor científic” a l’Auditori Mar Roig.