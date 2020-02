Gascó: “El Botànic reconeix que obligaran a estudiar el 25% en valencià als alumnes exempts”

Connect on Linked in

La Portaveu d’Educació, Beatriz Gascó, assenyala que en les zones castellà-parlant hi ha “falta de respecte, de seguretat jurídica als centres, d’informació, de transparència i de legalitat”

“L’únic objectiu de Marzà és implantar un sistema monolingüe a la Comunitat Valenciana”

“Es passen per l’arc del triomf els drets de les zones castellà-parlants”

La Portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha assenyalat que “el Botànic reconeix que obligaran a estudiar el 25% en valencià als alumnes exempts”.

Així ho ha assenyalat Gascó després de la compareixença en la Comissió d’Educació del secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, qui ha reconegut que Educació obligarà els alumnes amb exempció en valencià a assistir a classes de valencià i a cursar el 25% de les assignatures en valencià.

La portaveu popular ha manifestat que “quan se li va preguntar al conseller Marzà per aquesta qüestió, va assenyalar que si a Badalona es parlava un 33% en català, a Orihuela hauria d’acceptar-se donar un 25% en valencià. El Consell de Puig i Oltra tracta una vegada més als valencians com a catalans oblidant que les zones castellà-parlants estan blindades en el nostre Estatut d’autonomia. Una vegada més, Marzà se salta la llei i imposa la seua voluntat”.

Beatriz Gascó ha recordat que “justifiquen la imposició del valencià secundant-se en la lectura parcial de sentències del Constitucional, obviant que també assenyala que no es poden prendre mesures que arraconen al castellà, precisament el que han fet i pel que el TSJ va suspendre el decret lingüístic. Estem cansats de les mentides, enganys, il·legalitats i la falta de transparència”.

Gascó ha demanat al Botànic que “escolte el clam de la comunitat educativa i retire la inaplicable llei d’imposició lingüística. La llei està trobant molta contestació en el sistema educatiu com, per exemple, la manifestació del passat mes a Orihuela. “El calendari no es pot aplicar i segueixen sense voler traure un desenvolupament normatiu per a concretar l’aplicació de la llei, potser per por dels recursos. L’aplicació d’aquesta llei xoca frontalment amb la llei d’us, sobretot amb les exempcions. Als quals obliguen a estudiar el 25% en valencià. En realitat, la qual cosa aconseguirà el Botànic és, lluny de promocionar el valencià, incrementar exponencialment el nombre d’exempcions en les zones castellanoparlants. Hi ha falta de respecte, de seguretat jurídica als centres, d’informació, de transparència i de legalitat”.

Gascó ha recordat que “és il·legal canviar la llengua a un alumne mentre no finalitze l’etapa. Molts han estudiat fins ara en línia en castellà i de sobte, el curs que ve, hauran de donar el 25% del currículum en valencià. Això afecta fins i tot amb els alumnes que han de fer la prova de la PAU, sense tindre en compte el perjudici que això els ocasionarà”.

Beatriz Gascó ha indicat que “Marzà s’obstina a arrabassar un dret als ciutadans, en un intent vergonyós de considerar-nos igual que a Catalunya. El nostre estatut diu que han de delimitar-se per llei els territoris on predomine el castellà. Ningú, ni els docents, estan d’acord amb aquesta forma de conducta i el Botànic els dóna l’esquena i no escolta a la comunitat educativa”.