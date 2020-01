Gascó respon a Oltra: “El Botànic s’ha convertit en el major enemic del valencià”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

– La portaveu popular ha assenyalat que “la llengua mai ha sigut motiu d’enfrontament en aquesta Comunitat fins que l’esquerra l’ha ideologitzada, usant-la com a instrument d’imposició i atropellament de la llibertat”

– “No els importen els resultats acadèmics que, des que governa el Botànic, han empitjorat en la Comunitat”

– “El Botànic atropella la realitat plural d’aquesta terra”

– “Mentre Bonig tendeix la mà, l’esquerra es dedica a insultar”

– La portaveu d’educació del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha assenyalat que “el Botànic s’ha convertit en el major enemic del valencià lloc que amb la imposició està generant un rebuig massiu de molta gent a la nostra llengua”.

Gascó ha respost així a les declaracions d’Oltra en les quals acusa el PP d’instal·lar-se en la “reivindicació de la ignorància” en matèria de plurilingüisme.

La portaveu popular ha indicat que “ignorància és el que demostra el Consell quan fa cas omís als tribunals, quan segueixen obstinats a portar avant una norma que saben que no es pot aplicar i que vulnera els drets dels estudiants i dels pares, als quals es prohibeix la llibertat d’elecció, i quan neguen a les zones castellà parlants els seus drets”.

Beatriz Gascó ha manifestat que “Oltra no sols tracta d’atacar al PP amb les seues paraules, sinó que ataca a tots els pares i centres educatius que estan en contra de la imposició que pretén el Botànic. Per a Oltra la llibertat només és només de boca i acaba quan va en contra de les seues idees. Les famílies i els docents tenen tot el dret a expressar-se. O és que a Oltra la llibertat d’expressió sol li sembla bé quan diputats de Compromís demanen la llibertat de polítics separatistes presos?”.

La diputada ha assenyalat que “des del PP donem suport al valencià i prova d’això són les dades que l’avalen: durant el govern del PP el númerod e alumnes aumnetó un 230%. El PP del que està en contra és de la imposició. El Botànic ja no enganya a ningú. Tots sabem que l’aprenentatge de llengües i els resultats acadèmics els és igual. Aquesta llei només perseguia implantar un model únic i retallar la llibertat. De fet, des que governa el Botànic els resultats acadèmics han empitjorat. El Botànic perjudica l’educació dels nostres joves”.

Beatriz Gascó ha afirmat que “és una vergonya que Oltra no reconega els drets dels habitants de les zones castellà parlants. Oltra és incapaç de veure que hi ha persones que puguen pensar de manera diferent a ella, per la qual cosa la vicepresidenta demostra el seu sectarisme i el desconeixement absolut d’una realitat plural d’aquesta terra

“Des del PP no deixarem de defensar el que considerem que és millor per als valencians. El major enemic que té en aquests moments el valencià és el Botànic ja que amb la imposició està generant un rebuig massiu de molta gent a la nostra llengua”.

Beatriz Gascó ha assenyalat que “mentre Bonig tendeix la mà per a aconseguir acords i evitar els atropellaments que provocarà el pròxim curs l’aplicació de la llei de la imposició lingüística en secundària, batxillerat i FP, Oltra es dedica a atacar i insultar. Aqueix és el seu tarannà democràtic. La llengua mai ha sigut motiu d’enfrontament en aquesta Comunitat fins que l’esquerra l’ha ideologitzada, usant-la com a instrument d’imposició i d’atropellament de la llibertat”.