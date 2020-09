Gasolina i dièsel, fins quan? Experts internacionals debaten sobre el futur dels motors d’automoció i presenten les seues últimes novetats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

THIESEL 2020, cita de referència mundial en l’àmbit de la I+D+i de la indústria de l’automoció, arranca hui a la Universitat Politècnica de València –en modalitat en línia

Més de cent experts internacionals donen a conéixer els seus últims avanços per a millorar l’eficiència i reduir les emissions contaminants dels motors d’injecció directa

Més de cent experts internacionals del sector de l’automoció donen a conéixer des de hui els últims avanços científics per a millorar l’eficiència i reduir les emissions contaminants dels motors d’injecció directa, tant dièsel com gasolina. Serà en el marc de la conferència internacional THIESEL 2020, organitzada per l’Institut CMT-Motors Tèrmics de la Universitat Politècnica de València (UPV). La trobada comença hui, en modalitat en línia –el registre és gratuït.

Organitzada cada dos anys per l’Institut CMT-Motors Tèrmics des de l’any 2000, aquesta conferència està consolidada com una de les cites de referència mundial en l’àmbit de la I+D+i sobre les futures plantes motrius en el sector del transport tant de persones com de mercaderies.

Entre els participants en aquesta edició destaca la presència d’investigadors de companyies com Renault, Delphi, Nissan, Aramco, Horiba, General Motors, Scania o Valeo, i d’importants centres d’investigació, com Sandia National Laboratories (els EUA), IFP Energies Nouvelles (França), AVL (Àustria), KTH (Suècia) i el RWTH (Alemanya), entre altres.

Les sessions de la conferència, amb visualització de vídeos a demanda, es podran gaudir entre els dies 8 i 20 de setembre i presentaran les últimes novetats i treballs sobre la injecció i combustió dels motors, el control d’emissions contaminants i nous conceptes lligats a la hibrizació dels vehicles, així com del modelatge d’aquests processos. “D’aquesta forma, Thiesel 2020 constitueix una oportunitat única per a conéixer teories i mètodes que ofereixen solucions respectuoses amb el medi ambient; genera a més una gran expectació en el sector automobilístic amb els últims descobriments i tecnologies”, apunta José María Desantes, catedràtic de la UPV i director de l’Institut d’Investigació CMT-Motors Tèrmics.