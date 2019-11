Gavarda combat la processionària amb un innovador tractament d’endoteràpia

Connect on Linked in

Gavarda ha iniciat esta setmana de nou la lluita contra la processionària amb un innovador tractament d’endoteràpia. El mètode consisteix en la injecció directa al tronc d’un producte fitosanitari, que es trasllada pel xilema a les fulles dels pins, on actua sistèmicament sobre els cucs. L’impacte per als arbres i el medi ambient és mínim i no suposa cap classe de risc per a persones ni mascotes. Prop de 300 arbres de l’entorn del nucli urbà seran tractats en els pròxims dies. La plaga de processionària es troba en esta època de l’any en la seua fase anterior a la configuració de bosons, període en que les erugues s’agrupen en colònies prop de les gemmes apicals dels peus de pi i s’envolten d’una segregació sedosa que les protegeix del fred en els mesos d’hivern. Esta fase de bosons resulta la més cridanera visualment però és poc perillosa a efectes de salut pública, donat que les erugues es troben concentrades i fàcilment localitzables. Tanmateix, amb l’actual tractament es busca acabar amb la plaga, pel que no serà necessari intervenció complementària.

Anteriorment a l’aplicació dels tractaments amb l’endoteràpia, l’únic tractament efectiu era l’acció manual i directa sobre els bosons i no existien tractaments efectius contra aquelles colònies que, de forma prematura o retardada i degut a l’alteració del seu cicle biològic per les circumstàncies meteorològiques excepcionals, es trobaven en fase de processons. En eixe moment del cicle vital, les erugues formen les característiques files i descendeixen dels arbres per enterrar-se al subsòl, on formen crisàlides fins a l’eclosió primaveral. L’única mesura assumible front a eixa circumstància és la prudència de la població i per tant és important formar als més menuts en eixes premises, ja que el coneixement del risc constitueix la base en la prevenció de possibles accidents.