Gavarda commemora el Dia de la Dona amb un sopar popular i cine

La localitat ha presentat recentment les activitats que es duran a terme per commemorar el Dia de la Dona i per fer un reconeixement a la figura de la dona fomentant també la igualtat de gèneres. Els actes començaran el proper dijous 5 de març quan a les 17:30 hores es realitze un berenar al local dels jubilats i a les 18:30 hores es produeixi la projecció de la pel·lícula “Pare no hi ha més que un”. El divendres 6 de març serà el dia escollit per al sopar de la Diada de la Dona, que serà al bar Vint-i-Nou a les 21:00 hores de la nit. El que desitge apuntar-se a aquesta vetllada ha de fer abans de dijous a les 14:00 hores a l’ajuntament i també haurà d’abonar 10 euros per fer la reserva. El menú del sopar tindrà un cost total de 15 euros que inclourà entrants, entrepà a triar, postres i beguda i cafè. Diumenge, una altra vegada els veïns de Gavarda gaudiran de la cultura amb la projecció de l’obra Assumpció, a la Sala Multiusos a les 18:00 hores de la vesprada. Amb aquesta activitat es donaran per tancats els actes commemoratius de la Dia de la Dona que es celebraran un any més a la localitat riberenca.

