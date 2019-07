Gavarda posa en marxa la campanya de vacunació antirràbica de mascotes

Print This Post

Gavarda iniciarà aquest dijous 25 de juliol la campanya de vacunació antirràbica amb l’objectiu de continuar mantenint un efectiu control de la ràbia en totes les mascotes del municipi, així com el d’incrementar les mesures preventives de la malaltia. La jornada tindrà lloc en els baixos del consistori de 10.00 a 13.00 hores i el preu serà de 15 euros en el cas de la vacuna antirràbica i 30 euros per a la vacuna contra altres malalties. Aquesta injecció és obligatòria quan l’animal té tres mesos, havent de revacunar-lo un any més tard, i tornant-la a efectuar posteriorment cada dos anys, encara que la recomanació sanitària és que la reben amb periodicitat anual.

Aquesta campanya duta a terme per l’Ajuntament de Gavarda es desenvolupa conforme a la normativa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en la qual es fixa l’obligatorietat d’administrar la vacuna antirràbica a gossos, gats i fures. “Els animals de companyia han de tindre la màxima cura sanitària, per això hem posat a la disposició dels nostres veïns i veïnes aquest servei amb el qual es garanteix una total cobertura. És molt important vacunar a les mascotes perquè estiguen protegides de la ràbia i altres malalties. No es tracta només d’una qüestió de salut pública, també estem parlant que amb aquest tipus d’accions es garanteix la seguretat de les persones que estan al seu voltant” ha assenyalat Vicente Mompó, alcalde de Gavarda.