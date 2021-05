Generalitat anuncia mil llocs de treball en estiu

Print This Post

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la renovació del programa ‘*Estiu Destral’ que contempla la contractació d’un miler auxiliars d’informació que vetlaran pel compliment de la normativa sanitària en prevenció de la COVID-19, tant a les platges de la Comunitat Valenciana com en els llocs de major concurrència



Així ho ha manifestat el President després de mantindre una reunió sobre el dispositiu de seguretat i salut pública per als pròxims mesos d’estiu, en la qual també han participat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel



Segons ha explicat el President, l’objectiu de la campanya consisteix a generar un espai de màxima seguretat a les platges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa contribuirà a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a lloc i destinació vacacional segura, i a reactivar el turisme en una temporada estival que donarà principi amb una bona situació epidemiològica



Així mateix, Puig ha assegurat que el programa impulsarà la creació d’ocupació entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables en l’àmbit laboral



Les persones auxiliars hauran de ser majors de 18 anys i menors de 30 i trobar-se en situació de desocupació, i els seus contractes es formalitzaran per un període de 3 mesos, entre l’1 de juny i el 30 de setembre

Dins de les seues funcions es troba també la d’informar i orientar a les persones usuàries que accedisquen a la platja dels avisos i comunicats que es puguen dictar en matèria d’emergències i protecció civil des del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat

, així com proposar a través de l’1.1.2 Comunitat Valenciana, en el cas que es produïra una emergència que no puga ser coberta amb els recursos presents, l’activació i mobilització de recursos extraordinaris