Gil: “És lamentable l’ardit del bipartit per a copiar la nostra iniciativa de cessió d’espais per a la vacunació”

La portaveu de Cs en la Diputació critica que “el govern s’opose a la moció taronja i l’esmene en el mateix ple amb una redacció similar”

“És lamentable l’ardit del bipartit per a copiar nostra iniciativa de cessió d’espais per a la vacunació”, ha denunciat la portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil.

La diputada ha detallat que “aquesta moció estava presentada des de Nadal i cap grup s’havia pronunciat”. No obstant, ha subratllat, “hui, en el ple, el govern l’esmena amb un text que significa el mateix; fins al mateix president l’ha reconegut”, ha destacat Gil.

Per a Gil, “només s’oposen perquè la proposta ve de l’oposició i així ho demostra la seua pròpia esmena, que és una còpia de la nostra”. “No és seriós, no hi ha hagut cap intent de negociació”, ha declarat.

A més, ha explicat, “no s’ha acceptat la urgència de nostra iniciativa per a destituir els càrrecs públics que es vacunen abans d’hora”. “És una llàstima que aquest govern no veja el que realment preocupa els valencians i no sàpia donar resposta al que ara importa: la lluita contra la pandèmia”, ha esgrimit la portaveu de Cs.

En la mateixa línia s’ha pronunciat el diputat de la formació taronja, Jesús Gimeno, davant el rebuig del bipartit a la petició de Cs de rebaixar la factura de la llum i el gas. “És vergonyós que el govern li done la volta per a no secundar nostra iniciativa”, ha subratllat, al mateix temps que ha defensat que “en aquesta qüestió tots hauríem d’anar a una perquè les butxaques de la ciutadania i dels autònoms suporten una factura molt elevada en plena crisi”.