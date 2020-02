Godella celebra el Dia Internacional de la Dona durant el mes de març

Print This Post

L’Ajuntament de Godella ha elaborat un extens programa d’activitats i iniciatives per a sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania en temes d’igualtat

Un any més, la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Godella ha elaborat una completa programació per a celebrar, durant el mes de març, el Dia Internacional de la Dona, declarat per les Nacions Unides el 8 de març.

La regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, presentarà la programació del Dia Internacional de la Dona el dilluns 2 de març a les 19.00 hores en la sala d’actes de Vila Eugenia. L’acompanyarà Susana Gisbert, que a més presentarà el seu llibre “No m’obligues”.

El dijous, 5 de març, la Regidoria d’Igualtat convida a tots els veïns i veïnes de Godella a acostar-se a l’acte de l’associació A cada Lluna que commemorarà la trajectòria de Dolors Escamilla.

Serà el dia 6 de març a les 11.30 hores quan es realitzarà l’acte institucional del Dia de la Dona a l’Ajuntament, amb la col·laboració dels representants dels col·legis de Godella CP El Barranquet, CP Cervantes, la Saleta, l’Associació de Mestresses de casa Tyrius, Dones per la Qualitat de Vida, i A cada Lluna. Es recitaran alguns poemes representatius i tindrà lloc una batucada.

El divendres 8 de març, l’Ajuntament de Godella anima a tots els veïns i veïnes de la localitat a assistir a la manifestació que se celebrarà a València. Per a facilitar el seu desplaçament proporcionarà un autobús que eixirà des de la Plaça Comunitat Valenciana a les 17.00 hores, i tornarà en finalitzar la concentració.

L’Escola d’Adults representarà el 10 de març en el Teatre Capitoli l’obra “Les niñes i la dona treballadora”, amb text i direcció a càrrec de Lluís Melià i interpretació de l’alumnat de teatre.



El divendres 13 de març, el mercat acollirà una campanya de sensibilització en igualtat de gènere a càrrec de les associacions de dones de Godella.

L’exposició “Paternitats igualitàries”, promoguda per les regidories d’Igualtat i d’Infància i Joventut, s’inaugurarà el dia 26 de març en l’Escorxador i estarà fins al 4 d’abril. La mostra, que es compon de 25 fotografies de Pau Fons, està dirigida als centres escolars i es presenta com una nova manera d’entendre la masculinitat basada en el compromís personal dels homes i dones d’assumir responsabilitats per a construir entre tots la igualtat real entre sexes.

El dia 28 de març, l’Escorxador acollirà de 10.00 a 14.00 hores el taller de Benja Parti “Què és ser home? Masculinitats en moviment” per a homes, i el taller de Formigues Liles “Laboratori d’autodefensa feminista” per a dones. A continuació tindrà lloc un menjar per als assistents.

La regidoria d’Igualtat presentarà el dia 1 d’abril a les 19.00 el seu Pla d’Igualtat Municipal en Vila Eugenia, l’objectiu de la qual és aconseguir una igualtat real i avançar en aquesta matèria, i on el seu autor Roberto Ballester explicarà els detalls.

L’exposició itinerant “Dones científiques”, que se celebrarà del 21 d’abril al 31 de maig en el centre cultural Xicranda i en els col·legis públics, tancarà la programació del Dia Internacional de la Dona.

La regidora d’Igualtat, Teresa Bueso, s’ha mostrat satisfeta de l’extensa programació d’enguany. “Hem volgut plasmar en diverses activitats culturals i artístiques la importància d’aquest dia. En matèria d’igualtat hem avançat, però continua sent un repte de tota la societat aconseguir la igualtat real entre homes i dones, eliminar la violència de gènere, i aconseguir drets igualitaris per a les dones. Amb aquesta mena d’iniciatives s’estableixen punts de trobada on compartir experiències, i reflexionar sobre en què punt estem i cap a on volem anar”, ha conclòs Bueso.