Godella celebrarà el Seminari “Agroecologia i Compra Pública Alimentària. Una oportunitat per als nostres municipis”

Connect on Linked in

La cita tindrà lloc els dies 13 i 14 de desembre en el Centre d’Art Vila Eugenia

Els responsables del projecte la Cuina Climàtica de Godella explicaran la seua experiència a la resta de participants

La localitat de Godella serà seu del Seminari “Agroecologia i Compra Pública Alimentària. Una oportunitat per als nostres municipis” del 13 al 14 de desembre. La cita tindrà lloc en el Centre d’Art Vila Eugenia del municipi de l’Horta Nord.

Aquest esdeveniment servirà perquè els representants dels municipis compartisquen formació i aprenentatge de models estatals i internacionals, així com assimilen noves idees i propostes que servisquen per a posar en pràctica en el seu àmbit geogràfic d’actuació.

Durant les sessions del matí del dia 13, es treballarà la sensibilització i facilitació del treball al personal responsable de la compra pública des dels ajuntaments o centres de restauració col·lectiva públics.

Més tard, arribarà el torn en el qual els responsables de la Cuina Climàtica de Godella expliquen la seua experiència perquè la resta de participants coneguen el seu cas d’èxit. També la Plataforma de Menjadors Escolars d’Aragó i els Menjadors Escolars de Perusa (Itàlia) detallaran les seues vivències.

També es realitzaran tallers enfocats a la posada en comú entre el personal tècnic dels diferents projectes que estan ja funcionant o que seran una realitat en un breu espai de temps.

Finalment, el dissabte, 14 de novembre, els participants en el Seminari “Agroecologia i Compra Pública Alimentària. Una oportunitat per als nostres municipis” visitaran hortes amb projectes agroecològics de Godella, així com el mercat de productors ecològics, un dels mercats no sedentaris amb més recorregut de la Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia.