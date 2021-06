Godella continua treballant per a obrir la piscina d’estiu a finals de juny

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Godella es troba treballant per a posar a punt la piscina d’estiu i que es puga obrir finals d’este mes de juny perquè la ciutadania puga gaudir del bany sense eixir del municipi.

Encara que està pendent el dia de l’obertura al públic, els equips municipals estan perfilant els últims detalls per a adaptar tots els serveis i instal·lacions de la piscina perquè puga obrir amb total seguretat.

De fet, s’està treballant per a disposar de dos torns de bany, un al matí i un altre a la vesprada, perquè tota la població tinga l’oportunitat de gaudir de la piscina.

La pandèmia provocada per la COVID-19 continuarà marcant el dia a dia en la instal·lació pública, ja que l’aforament es reduirà al 75 per cent per a evitar aglomeracions i garantir la salut de les veïnes i veïns de la localitat.

Així mateix, s’obligarà a complir amb les mesures que marquen les autoritats sanitàries en piscines a l’aire lliure per a continuar combatent la crisi sanitària i evitar nous contagis.

D’altra banda, la piscina romandrà tancada tots els dilluns al matí durant l’estiu amb la finalitat de fer les tasques pròpies de manteniment.