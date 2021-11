Godella es bolca en la conscienciació ciutadana per a erradicar la violència de gènere

Connect on Linked in

La Policia Local imparteix la cinquena edició del curs de defensa personal per a dotar d’eines a les dones davant un atac

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria d’Igualtat, es tornarà a bolcar un any més amb la commemoració del 25 de novembre, jornada en la qual se celebrarà el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere, amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania en l’erradicació d’esta xacra social.

En esta ocasió, els diferents actes van començar fa setmanes. De fet, durant diverses jornades del mes de novembre la Policia Local de Godella està impartint un curs de defensa personal dirigit a dones per a dotar de recursos per a defensar-se davant un atac inesperat.

Així mateix, des del passat 15 de novembre, la ciutadania gaudeix de l’exposició “A Cada Paraula”, de l’associació feminista A Cada Lluna. La mostra, composta per dissenys i dibuixos representatius dels diferents termes i expressions que apareixen en el llibre editat per l’entitat local per a conscienciar sobre la igualtat de gènere, servirà per a donar visibilitat als treballs realitzats per persones del Centre Koynos, l’Escola d’Adults i l’Associació Cultural La Pedrera. També hi ha una selecció de Federica Montseny.

El passeig per l’horta amb les mestresses de casa Tyrius del pròxim 23 de novembre i el punt d’informació sobre violència de gènere en el Mercat de Venda no Sedentària del 26 de novembre seran altres de les activitats previstes per a conscienciar sobre la importància de l’erradicació de la violència contra les dones.

L’acte central tindrà lloc el 25 de novembre a les portes de l’Ajuntament de Godella a partir de les 12 hores del migdia amb la presència de representants de la Corporació, amb l’alcaldessa Teresa Bueso al capdavant, i de les diferents entitats del municipi que s’uniran en un crit únic contra la violència de gènere.