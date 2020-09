Godella es prepara per al XVII Concurs de Pintura Ràpida

Connect on Linked in

Demà dissabte, 19 de setembre, Godella s’omplirà de pintors i pintores que hauran de crear, en poques hores, quadres des de diferents punts del poble.



El concurs està dotat amb més de 3.000€ en premis i comptarà amb dues categories: juvenil i adults.

Els artistes ompliran els carrers de Godella amb els seus cavallets en la dissetena edició del concurs de pintura ràpida ‘Godella i el seu entorn’, organitzat per la regidoria de Cultura. Entre les 8.30 i les 10.30 hores del matí es realitzaran les inscripcions al Centre d’Art Vila Eugènia i començarà el Concurs. Hi ha dos categories: una per a menors de 16 anys i una altra per a persones adultes, majors de 16 anys. El concurs està dotat amb més de 3.000 euros en premis entre els guardons en metàl·lic i les bosses d’adquisició de material.

La Regidora de Cultura, Tatiana Prades, destaca que aquesta edició es presenta d’una forma molt especial. “Tenim molta il·lusió de reprendre el nostre concurs de pintura ràpida, després del que ens està tocant viure enguany. És un dia molt significatiu en el nostre municipi. Els carrers s’omplin d’artistes i tothom podem observar el procés artístic. Cada any ixen obres meravelloses dels diferents racons del nostre poble”.

El jurat valorarà positivament a aquells artistes que trien com a tema principal de la seua obra aquells llocs que no s’hagen retratat amb anterioritat.

Les obres guardonades s’exposaran del 23 de setembre fins al 4 d’octubre en el centre d’art Vila Eugenia.