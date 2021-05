Godella inicia el programa de prevenció i control del mosquit tigre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Medi Ambient, ha iniciat el programa de prevenció i control del mosquit tigre (Aedes albopictus) per a evitar la seua propagació en la localitat. Com recomana la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat Valenciana ja s’han posat en marxa tots els protocols de prevenció i control d’este mosquit.

Com ja s’ha realitzat en anys previs, l’equip de l’àrea de Medi Ambient ha aplicat larvicides en els embornals, fonts, basses i zones enjardinades del terme municipal. Així mateix, este tractament es complementa amb l’aplicació d’una pintura amb activitat insecticida en les zones més problemàtiques. A més, s’han instal·lat trampes per al seguiment de les poblacions i per a la captura massiva del mosquit per a reduir les seues poblacions.

Fernando Oliveros, regidor de Medi Ambient, ha recalcat la importància de l’ajuda ciutadana: “Des de l’Ajuntament aplicarem els tractaments necessaris per a frenar la propagació del mosquit tigre, però també és fonamental que les veïnes i veïns col·laboren amb xicotetes accions que ajuden al control de les poblacions”.