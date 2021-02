Godella millora les seues instal·lacions esportives municipals durant les últimes setmanes

Print This Post

L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria d’Esports, ha realitzat millores en les seues instal·lacions esportives municipals durant estes setmanes en les quals els usuaris no poden fer ús d’elles amb motiu de les restriccions imposades per a controlar l’avanç de la COVID-19. Així mateix, s’han aprofitat també les vacances nadalenques per a desenvolupar estes accions que permetran una millor experiència a l’usuari quan es tornen a obrir al públic.

L’àrea dirigida per Fernando Oliveros ha renovat la gespa de la pista de tennis i d’una de les pistes de pàdel, també ha fet una nova solera en la pista de frontennis i s’ha repintat tot el frontó.

Fernando Oliveros, regidor d’Esports, ha expressat el seu desig de tornar “prompte” a les instal·lacions esportives perquè significarà que l’impacte de la COVID-19 s’ha reduït a Godella.

“Hem aprofitat estos dies de tancament obligat per la pandèmia per a millorar algunes de les nostres instal·lacions com la pista de tennis, pàdel i frontó. Esperem tornar prompte a gaudir de tots estos recintes esportius municipals que han patit millores en les últimes setmanes”, ha explicat Oliveros.