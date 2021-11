Godella organitza una nova ruta guiada per Godella per a sensibilitzar sobre l’agroecologisme i el producte de proximitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella, a través de la regidoria de Turisme, ha organitzat una nova ruta turística per a donar a conéixer a la ciutadania l’agroecologisme i el producte de proximitat, dos de les grans essències del municipi gràcies a l’horta que té el municipi amb més de 100 hectàrees de regadiu. La cita tindrà lloc el pròxim 20 de novembre a partir de les 11.30 hores

El municipi de l’Horta Nord ha consolidat la seua economia i gastronomia en el producte de temporada, extret dels cultius que es planten en la seua horta. L’aposta dels emprenedors i dels agricultors per l’ecologia i el producte de proximitat ha provocat un important canvi durant els últims deu anys.

El paper protagonista de l’Associació La Coscollosa i de les desenes de camps autogestionats han propiciat este canvi a Godella, una localitat compromesa amb l’agroecologia i el desenvolupament sostenible.

Així, les persones interessades a gaudir d’una nova ruta turística coneixeran els detalls del regadiu, declarat Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), els productes de temporada i el Mercat de Venda Directa de Godella on es poden trobar productes ecològics de qualitat per a degustar a casa i tastar algunes receptes amb verdures de temporada.

Les inscripcions per a la ruta gratuïta es realitzaran en el correu electrònic turisme@godella.es o en el telèfon 627 13 87 06. Tots els participants rebran una samarreta commemorativa de la jornada.