Godella presenta els projectes que es desenvoluparan amb els Pressupostos Participatius de l’any 2021

Connect on Linked in

La regidoria de Participació Ciutadana de Godella, dirigida per Lupe Rodríguez, ha presentat al Consell Municipal els projectes que estan previst es desenvolupen amb els Pressupostos Participatius de l’any 2021 i que han sigut plantejats per la pròpia ciutadania en un procés participatiu.

En primer lloc, està previst que es duguen a terme actuacions per a millorar l’accessibilitat al CEIP Barranquet per un valor de 7.433,73 euros. Així mateix, es desenvoluparan millores en el mobiliari del parc Barranquet com ara la instal·lació d’una font d’aigua, valorada en 2.951,79 euros, d’una àgora, pressupostada en 2.850 euros, i d’una cuabarrada de troncs verticals, per valor de 2.550 euros.

Finalment, està previst que l’import restant fins als 20.000 euros, que ascendirà aproximadament als 4.214 euros, s’invertisca en l’adquisició d’instruments de percussió per al Teatre Capitolio.