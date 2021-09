Godella ratifica que no celebrarà la setmana fallera al setembre de 2021

Connect on Linked in

Godella no celebrarà la setmana fallera durant este any 2021 després de la reunió mantinguda ahir pels representants de les quatre comissions de la localitat, Sant Sebastià-Arquebisbe Fuero, Doctor Cabo, Cervantes-Sant Blai y Doctor Valls, amb l’alcaldessa Teresa Bueso i les regidores Lupe Rodríguez i Eva Sanchis. D’esta manera, es ratifica la decisió de no celebrar les festes falleres de l’1 al 5 de setembre.

Encara que en reunions prèvies ja s’havia manifestat la intenció de no celebrar falles a Godella durant este any 2021, la cita que va tindre lloc ahir va servir per a confirmar esta decisió i destinar tots els esforços en la celebració de les festes al març de 2022, com es realitzen tradicionalment.

L’explosió de la pandèmia provocada per la COVID-19 ha obligat a la cancel·lació de la setmana fallera al març durant els dos últims exercicis, ja que les restriccions sanitàries ho feien inviable davant la situació epidemiològica que arrossegava la Comunitat Valenciana i el país.

Durant la reunió es va acordar també tornar a citar-se a finals d’agost o principis de setembre per a valorar les noves mesures sanitàries dictades per les autoritats i decidir si es permet tornar a realitzar activitats en els casals fallers.