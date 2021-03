Godella se suma a “L’Hora del Planeta”

Print This Post

La localitat de Godella se sumarà demà a “L’Hora del Planeta”, un moviment global que pretén recordar que la naturalesa és el sistema de suport vital del planeta, que ens brinda tot el que necessitem viure. Per eixe motiu, és fonamental defensar-la ara per a salvaguardar la salut del nostre planeta i, també, la nostra pròpia salut i benestar.

Demà, 27 de març, se celebrarà un any més “L’Hora del Planeta”, amb un gran esdeveniment digital en defensa del planeta que pretén que la ciutadania se sume apagant les llums dels seus edificis, llars, instal·lacions… Serà de 20.30 a 21.30 hores. I des de l’Ajuntament de Godella us convidem que us sumeu a la iniciativa en defensa del planeta.

Fernando Oliveros, regidor de Medi Ambient de Godella, ha explicat que és tasca de tots la defensa del nostre planeta: “Tots i cadascun hem de posar el nostre granet d’arena per a cuidar el planeta. No tenim un altre. I hem de ser conscients que les nostres accions tenen impacte sobre la naturalesa”.

“Convidem des de l’Ajuntament a ser partícips d’esta iniciativa mundial que tindrà lloc demà, 27 de març, de 20.30 a 21.30 hores. Apagar la llum per a demostrar la nostra aposta pel desenvolupament sostenible i la naturalesa”, ha agregat el regidor.