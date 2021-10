Gran afluència de visitants a la Mostra Sabers i Sabors d’Alcàsser

Connect on Linked in

La Fira Comercial i Gastronòmica ha acollit música, espectacles teatrals i atraccions durant el cap de setmana

La Mostra Sabers i Sabors d’Alcàsser s’ha celebrat aquest cap de setmana amb gran afluència de veïns, veïnes i visitants i ha conclòs sense cap incident. L’ambient festiu ha sigut el gran protagonista en la Fira Comercial i Gastronòmica, que entre el 22 i el 24 d’octubre ha acollit actuacions musicals, espectacles teatrals i atraccions per a gaudir en família.

Concretament, el divendres es va comptar amb l’espectacle itinerant Motorpunk de la FAM Teatre i la màgia del circ amb The Troupers, actes que van servir per a inaugurar la fira.

El dissabte, 23 d’octubre, les persones assistents van gaudir de dos espectacles itinerants: Traps i La Piccola Orquestra. A més, en la plaça del Mercat se celebrava la Festa Pop! Dels Pop’s Corn i The Audition de Xa! Teatre.

El diumenge, a més de repetir els espectacles itinerants Traps i La Piccola Orquestra, va ser el torn de la música amb La Glüps en concert i el Grup de Metalls de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser.

Així mateix, durant tot el cap de setmana els més xicotets s’ho van passar en gran amb els cavallets Da Vinci, Taules Da Vinci i jocs d’enginy, així com d’estructures musicals, un laberint musical i cavallets artesanals.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha mostrat la seua satisfacció per la “gran quantitat de persones que han omplit aquest cap de setmana la plaça del Mercat i voltants, en una iniciativa que s’ha celebrat amb total normalitat i que ha servit per a impulsar i visibilitzar el nostre comerç”.

Per part seua, la regidora de Promoció Econòmica, Paqui Abella, ha destacat que en aquesta edició s’ha ampliat el recinte on s’ha situat la Mostra Sabers i Sabors “per a evitar aglomeracions”. A més, l’edil ha ressaltat que s’enguany “s’han utilitzat gots reutilitzables per a continuar apostant per la sostenibilitat”.